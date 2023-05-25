دي زيربي: نستحق التأهل للدوري الأوروبي.. وأصبحت مدربا بسبب جوارديولا

يرى روبرتو دي زيربي مدرب برايتون أن فريقه حقق تأهلا مستحقا لمنافسات الموسم المقبل من الدوري الأوروبي.

وضمن برايتون تأهله رسميا إلى أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بفضل تعادله مع بطل الدوري الإنجليزي للموسم الجاري مانشستر سيتي.

وتعادل برايتون مع ضيفه سيتي مساء الأربعاء إيجابيا بهدف لمثله في ملعبه أميكس في لقاء مؤجل بينهما من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وقال دي زيربي عبر "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "موسم صعب، دائما عندما تلعب أمام مانشستر سيتي ستكون مباراة صعبة وقوية. حققنا تعادلا مستحقا وكذلك نستحق التأهل للدوري الأوروبي".

وأضاف "أحب الجوانب الخططية وجودة اللاعبين ولكن بدون الروح لا يمكنك تقديم أي شيء. أنا محظوظ بهذه المجموعة من العناصر".

وكشف "لقد أصبحت مدربا بسبب بيب جوارديولا، لقد أحببت أسلوبه مع برشلونة، أريد أن أكون مدرب بأسلوب مميز ولكن أخذت بعض الأفكار من بيبب. إنه المدرب الأفضل في العالم".

جوارديولا في مؤتمر صحفي: "روبرتو دي زيربي مدرب برايتون واحد من أكثر المدربين تأثيرا في السنوات الـ20 الأخيرة".

وأضاف "إنه مدرب مميز، عندما وصل إلى برايتون كنت أتوقع أن يؤثر كثيرا على الفريق، لكن لم أتوقع منه فعل ذلك في هذا الوقت القصير".

وأكمل الإشادة بالمدرب الإيطالي قائلا "دي زيربي مدرب فريد من نوعه".

واختتم "االدوري الإنجليزي لديه أجواء رائعة، هنا تلعب أمام فرق تريد الفوز وليست فرق تريد الدفاع والإعتماد على المرتدات".

بتلك النتيجة وصل رصيد سيتي إلى 89 نقطة يتربع بهم على صدارة الترتيب.

أما برايتون فوصل للنقطة 62 يحتل بهم المركز السادس ويضمن رسميا المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.