في الجول يكشف القصة الكاملة لأزمة مباراة بايونيرز وطنطا

الخميس، 25 مايو 2023 - 00:48

كتب : رضا السنباطي

أيمن ندا لاعب بايونيرز

شهدت مباراة بايونيرز وطنطا ضمن مباريات مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية أزمة كبرى.

وفجر بايونيرز كبرى المفاجآت بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد سجله عبد المنان.

وقام أيمن ندا لاعب بايونيرز بوضع قدم على قدم أمام أعين الجهاز الفني لنادي طنطا مما تسبب في مشادة بينه وبين الجهاز الفني بقيادة عمرو أنور.

وقال ندا لـ FilGoal.com : "حمالة كرسي الإسعاف لم تكن موجودة لذلك طلب الطبيب مني وضع قدم على قدم".

وأضاف"أثناء خروجي تحدث معي عمرو أنور (مدرب طنطا) وطالبني بتعديل وضعي وقام بضربي على وجهي".

في المقابل قال عمرو أنور لـFilGoal.com : "لاعب بايونيرز أثناء خروجه للإصابة قام بوضع قدم على قدم في اتجاهنا وحدثت مشادة بيننا".

فيما كشف عبد اللطيف الدوماني المدير الفني لنادي بايونيرز لـFilGoal.com "بعد مشاهدتي لطريقة خروج اللاعب واستفزازه للجهاز الفني لنادي طنطا قررت توقيع عقوبه مادية على اللاعب. أعتذر لهم".

يذكر أن أيمن ندا كان لاعبا سابقا في صفوف النادي المصري البورسعيدي.

وأقيمت الأربعاء مباريات الجولة 27 من منافسات مجموعة بحري.

وجاء ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة 27 كالتالي:

الدرجة الثانية
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