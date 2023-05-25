كرة يد - مشاركة الزمالك والبنك الأهلي في البطولة العربية المؤهلة لكأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد عن مشاركة فريقي الزمالك والبنك الأهلي في منافسات النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة العربية للأندية خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد العربي لكرة اليد قد أعلن عن فوز الهدى السعودي بحق استضافة البطولة العربية.

وتؤهل البطولة العربية للأندية إلى منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في عام 2023 والمقرر إقامتها في السعودية أيضا.

ويتأهل المتوج بالبطولة العربية إلى منافسات كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي.

وكان الترجي قد حصل على لقب النسخة الأخيرة من البطولة العربية وهو ما أهله للمشاركة في كأس العالم للأندية رفقة الأهلي ممثل إفريقيا.

وتنافس نادي الهدى السعودي مع الجيش العراقي على حق استضافة نسخة 2023 من البطولة العربية للأندية.

وكان فريقا الأهلي المصري وماجديبورج الألماني قد حسما تأهلهما إلى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بصفته بطل النسخة الأخيرة من السوبر الإفريقي.

أما ماجديبورج فهو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية.

ويتم تحديد أبطال أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية خلال الشهر المقبل.