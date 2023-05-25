الإسماعيلي يخصم 20% من عقد كل لاعب شارك في الخسارة أمام النجوم

الخميس، 25 مايو 2023 - 00:40

كتب : بسام أبو بكر

الإسماعيلي

قرر نادي الإسماعيلي توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بعد توديع كأس مصر من دور الـ32.

وقال محمد شيحة نائب رئيس نادي الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "ما حدث كارثة ولذلك كان يجب أن يكون هناك رد فعل قوي من الإدارة".

وأضاف "اجتمعنا مع حمزة الجمل المدير الفني للفريق لمعرفة أسباب الخسارة والخروج من كأس مصر".

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وأكمل "حمزة الجمل اعتذر لنا على الهزيمة وكذلك نقل اعتذار اللاعبين للجمهور".

وواصل "ولذلك مجلس الإدارة قرر خصم 20% من قيمة عقود كل لاعب شارك في المباراة".

وأتم تصريحاته "في حالة الانتصارات نكافئ اللاعبين ولذلك يجب عندما يحدث أي إخفاق كبير يجب أن يكون هناك عقاب".

وأقصى النجوم فريق الإسماعيلي في دور الـ32 من منافسات كأس مصر بأولى مفاجآت البطولة.

وتغلب النجوم على فريق الإسماعيلي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وتأهل النجوم الذي يلعب ضمن منافسات الدرجة الثالثة، ليصبح الفريق الوحيد الذي يتواجد في ثمن نهائي كأس مصر وخارج الدوري الممتاز.

الإسماعيلي النجوم كأس مصر
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