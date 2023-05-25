اللقب التاسع.. لاوتارو ينتفض ويقود إنتر للتتويج بكأس إيطاليا أمام فيورنتينا

الخميس، 25 مايو 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

إنتر ميلان يتوج بلقب كأس إيطاليا

توج إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا لموسم 2022-2023 بعد التغلب على فيورنتينا في النهائي.

وفاز إنتر على فيورنتينا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب الأوليمبكو في روما.

وحصد إنتر لقب كأس إيطاليا للمرة التاسعة في تاريخه، كما حافظ على لقبه من العام الماضي بعدما تغلب على يوفنتوس في النهائي.

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تقدم فيورنتينا بهدف مبكر في الدقيقة 3 سجله نيكولاس جونزاليس بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

ويعد هذا الهدف هو ثالث أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس إيطاليا والذي سجل بعد دقيقتين و30 ثانية.

لكن إنتر ميلان تعادل في الدقيقة 29 بهدف سجله المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وجاء الهدف بعدما استلم لاوتارو تمريرة رائعة من مارسيلو بروزوفيتش وضعته في مواجهة المرمى، ليسدد بقوة في الشباك مسجلا التعادل.

ويعد هذا الهدف هو رقم 100 لـ لاوتارو مع إنتر ميلان في جميع البطولات.

وأبى لاوتارو أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل وسجل بنفسه هدفه الثاني وهدف فوز إنتر وتتويجه بالكأس في الدقيقة 37.

وحول مارتينيز عرضية نيكولا باريلا بلمسة واحدة في الشباك محرزا هدف فوز إنتر بكأس إيطاليا.

ليصل لاوتارو أيضا إلى هدفه رقم 101 مع إنتر في مختلف المسابقات.

وحاول فيورنتينا أن يسجل هدف التعادل في الوقت المتبقي من المباراة لكن محاولاته لم تكتمل أمام مرمى سمير هاندانوفيتش حارس إنتر.

وبذلك يتبقى لـ إنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا في آخر البطولات التي ينافس عليها هذا الموسم.

إنتر ميلان فيورنتينا كأس إيطاليا
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