اللقب التاسع.. لاوتارو ينتفض ويقود إنتر للتتويج بكأس إيطاليا أمام فيورنتينا

توج إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا لموسم 2022-2023 بعد التغلب على فيورنتينا في النهائي.

وفاز إنتر على فيورنتينا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما بملعب الأوليمبكو في روما.

وحصد إنتر لقب كأس إيطاليا للمرة التاسعة في تاريخه، كما حافظ على لقبه من العام الماضي بعدما تغلب على يوفنتوس في النهائي.

تقدم فيورنتينا بهدف مبكر في الدقيقة 3 سجله نيكولاس جونزاليس بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

ويعد هذا الهدف هو ثالث أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس إيطاليا والذي سجل بعد دقيقتين و30 ثانية.

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دقيقتان و30 ثانية



ثالث أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس إيطاليا#فيورنتينا_إنتر #كأس_إيطاليا pic.twitter.com/t8P0NlWI4f — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 24, 2023

لكن إنتر ميلان تعادل في الدقيقة 29 بهدف سجله المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وجاء الهدف بعدما استلم لاوتارو تمريرة رائعة من مارسيلو بروزوفيتش وضعته في مواجهة المرمى، ليسدد بقوة في الشباك مسجلا التعادل.

ويعد هذا الهدف هو رقم 100 لـ لاوتارو مع إنتر ميلان في جميع البطولات.

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الإنتر يعود بقدم لاوتارو



الإثارة تتواصل.. شاهد هدف التعادل لفريق إنزاغي#فيورنتينا_إنتر #كأس_إيطاليا pic.twitter.com/CAfqVIntUy — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 24, 2023

وأبى لاوتارو أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل وسجل بنفسه هدفه الثاني وهدف فوز إنتر وتتويجه بالكأس في الدقيقة 37.

وحول مارتينيز عرضية نيكولا باريلا بلمسة واحدة في الشباك محرزا هدف فوز إنتر بكأس إيطاليا.

ليصل لاوتارو أيضا إلى هدفه رقم 101 مع إنتر في مختلف المسابقات.

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لدغة الأفعى من لاوتارو



الأرجنتيني المتألق يسجل للمرة الثانية ويقلب النتيجة#فيورنتينا_إنتر #كأس_إيطاليا pic.twitter.com/SSw3UiV6YP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 24, 2023

وحاول فيورنتينا أن يسجل هدف التعادل في الوقت المتبقي من المباراة لكن محاولاته لم تكتمل أمام مرمى سمير هاندانوفيتش حارس إنتر.

وبذلك يتبقى لـ إنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا في آخر البطولات التي ينافس عليها هذا الموسم.