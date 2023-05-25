كرة سلة - الأهلي إلى نهائي الدوري الإفريقي بعد إثارة أمام استاد مالي

نجح فريق الأهلي لرجال الكرة السلة تأهله إلى نهائي الدوري الإفريقي BAL في نسخته الثالثة تحت رعاية NBA.

وتغلب الأهلي على فريق استاد مالي بنتيجة 78-73 في مباراة شهدت إثارة كبرى في دقائقها الأخيرة.

ويتأهل الأهلي لمواجهة فريق دوان السنغالي في المباراة النهائية المقرر لها السابعة من مساء السبت المقبل.

ويشارك الأهلي في الدوري الإفريقي للمرة الأولى بصفته حامل لقب مسابقة الدوري المصري، وحسم الفريق مشاركته في النسخة الرابعة المقرر لها الموسم المقبل.

وشهدت الفترة الأولى تبادل التقدم بين الفريقين وعوض استاد مالي تقدم الأهلي بفارق ست نقاط.

ونجح استاد مالي في حسم الفترة الأولى بالتعادل بنتيجة 17-17 أمام الأهلي.

وفي الفترة الثانية تقدم استاد مالي ووسع الفارق في نهاية الفترة إلى خمس نقاط لتنتهي الفترة بنتيجة 38-33.

بينما شهدت الفترة الثالثة تفوق من لاعبي الأهلي مع تألق إيهاب أمين الذي عاد بالنتيجة للتعادل 44-44 في منتصف الفترة.

وواصل الأهلي تفوقه في الفترة الثالثة والتي حسمها في النهاية بنتيجة 58-53.

ووسع الأهلي الفارق في الفترة الرابعة إلى 72-64 قبل دقيقة و42 ثانية من النهاية.

وشهدت الدقيقة الأخيرة إثارة كبرى بعد احتساب خطأ ضد الأهلي بثلاث رميات حرة في ثلاث مرات متتالية.

وتقلص الفارق إلى ثلاث نقاط في آخر 35 ثانية مع استمرار إهدار الأهلي للرميات الحرة.

ووصل الفارق إلى نقطة وحيدة في آخر 26 ثانية بنتيجة 74-73.

ونجح إيهاب أمين في تسجيل ثنائية قاتلة في آخر 7 ثواني ليتقدم الأهلي 78-73 ويحسم الأحمر بطاقة تأهله إلى النهائي.

وكان إيهاب أمين أكثر اللاعبين تسجيلا للنقاط بـ 21 نقطة.

بينما الثلاثي عمر طارق وأحمد إسماعيل وعمرو زهران الأكثر متابعة للكرة بـ 5 محاولات ناجحة.

ويسعى الأهلي لتحقيق لقبه الأول عند مواجهة دوان السنغالي في النهائي يوم السبت المقبل.