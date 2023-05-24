في الجول يكشف البديل المحتمل لـ زوران حال رحيله عن الاتحاد

استقر نادي الاتحاد السكندري على البديل المحتمل للصربي زوران حال رحيله عن تدريب الفريق.

ويرغب زوران مانولوفيتش في الرحيل عن تدريب الاتحاد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طلعت يوسف مرشح لتولي منصب المدير الفني لنادي الاتحاد في حال رحيل زوران عن تدريب الفريق.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن الزمالك الرابع.

ماذا حدث؟

مصدر من نادي الاتحاد السكندري كشف عن رغبة زوران مانولوفيتش المدير الفني في الرحيل عن تدريب الفريق وأوضح أسباب الصربي مع موعد جلسة مرتقبة لتحديد موقفه.

وخسر الاتحاد آخر مباراة له ضد المصري في الجولة 29 من الدوري المصري بنتيجة 2-1.

وقال مصدر من الاتحاد في وقت سابق لـ FilGoal.com: "تُعقد جلسة بين مجلس الإدارة وزوران اليوم الأربعاء، لمحاولة إثناء المدرب عن قراره بالرحيل عن تدريب الفريق".

وأوضح قائلا: "بعد مباراة الاتحاد ضد المصري الأخيرة ظهر زوران غاضبا وبدأ في جمع أغراضه للرحيل معللا السبب انخفاض طموح اللاعبين وخاصة أنه يفضل المنافسة على مركز متقدم ولا يفضل العمل كموظف يتقاضى راتبه دون وجود حوافز".

وأضاف "بعض اللاعبين يختلقون مشاكل، وهناك أيضا مشاكل بدنية تخص اللاعبين، فيقال للمدرب إن اللاعب سيغيب لمدة 3 أيام ويتفاجأ بغيابه 3 أسابيع".

وأكمل "يفضل الصربي ترك بصمة مع الفريق، وتفاجأ بأن عدد من اللاعبين انتهى الموسم بالنسبة لهم وتوقف طموحهم".

وأتم "الأمور المادية لا توجد بها مشاكل للمدرب، زوران ليس لديه مشكلة لدفع الشرط الجزائي والمقدر بقيمة شهرين من راتبه أي 40 ألف دولار".

ويلتقي الاتحاد مع بيراميدز يوم الإثنين المقبل لحساب لقاء مؤجل من الجولة 27 من الدوري المصري.

ووصل الفريق لدور الـ 16 من كأس مصر حيث يلتقي مع بيراميدز.