الأكاديمية الوطنية للتدريب تدعو أحمد بغدودة لتلقي منحة بعد توجيهات السيسي

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 23:48

كتب : FilGoal

أحمد فؤاد بغدودة

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الأربعاء دعوتها للمصارع المصري أحمد فؤاد بغدودة لتلقي منحة تدريب وتأهيل بها.

وأشارت الأكاديمية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أنه تقرر توجيه الدعوة لبغدودة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الأكاديمية أن الدعوة عبارة عن تلقي منحة للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية مصرية واعدة.

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ماذا حدث؟

سافر أحمد بغدودة رفقة منتخب مصر للمصارعة الرومانية إلى تونس للمشاركة في بطولة إفريقيا.

وأصدر الاتحاد المصري للمصارعة بيانا أكد فيه اتخاذه كافة الإجراءات ضد اللاعب لحفظ حقوقه عقب هروبه إلى أحد البلاد الأوروبية تمهيدا للانضمام لصفوفه.

وحقق أحمد فؤاد بغدودة لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وظهر بغدودة صاحب الـ22 عاما ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تحت إشراف وزارة الرياضة في محافظته كفر الشيخ، قبل انضمامه إلى المنتخب.

مصارعة أحمد بغدودة
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