بهدف قاتل.. بيراميدز يعبر الحدود ويحافظ على وصافة الدوري

حافظ بيراميدز على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفوز قاتل على حرس الحدود.

وحقق بيراميدز فوزا قاتلا على حرس الحدود بهدف دون رد ضمن الجولة 29 بمسابقة الدوري.

وسجل دودو الجباس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر فخري لاكاي مهاجم بيراميدز ركلة جزاء تصدى لها محمد فوزي حارس حرس الحدود.

بيراميدز حقق الانتصار الخامس على التوالي في مناسفات الموسم الحالي من الدوري.

في المقابل خسر حرس الحدود للمباراة رقم 18 خلال منافسات الموسم الحالي.

بيراميدز رفع رصيده إلى 55 نقطة وحافظ على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

فيما توقف حرس الحدود رصيد عند 16 نقطة في المركز 18 (الأخير) بمسابقة الدوري.

وصف المباراة

بدأ بيراميدز المباراة بضغط قوي عن طريق تسديدة قوية بباطن القدم اليسرى من مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد فوزي من أسفل يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

وجاء رد الحدود عن طريق ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها إسلام جمال بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أحمد الشناوي عن مناطق الخطورة.

وشهدت الدقيقة 28 تسديدة من فاخري لاكاي لاعب بيراميدز من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بأعلى العارضة ومرت إلى ركلة مرمى.

ومع بداية الشوط الثاني واصل بيراميدز ضغطه عن طريق تسديدة قوية من هشام محمد من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأعلى العارضة ومرت لخارج الملعب.

ونفذ فاخري لاكاي مهاجم بيراميدز ركلة جزاء بتسديدة قوية ولكن نجح الحارس محمد فوزي في إبعاد الكرة من أسفل يسار مرماه.

وأرسل محمد الشيبي كرة عرضية من جهة اليمين أبعدها دفاع حرس الحدود بشكل خاطيء فقابلها دودوالجباس بتسديدة على الطاير من يمين منطقة الجزاء سكنت يسار منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.