فيوتشر يفوز على سيراميكا ويبقى صراع المركز الثاني مشتعلا

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 23:36

كتب : FilGoal

أحمد عاطف - فيوتشر

حقق فريق فيوتشر الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري المصري.

ووصل فيوتشر إلى النقطة 54 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي فاز على حرس الحدود ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

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كذلك الفارق بين فيوتشر صاحب المركز الثالث والأهلي المتصدر نقطتين، ولكن يتبقى للأحمر 6 مباريات مؤجلة.

بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 31 في المركز الـ12.

هدف فوز جاء في الدقيقة 60 عن طريق أحمد عاطف بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء.

وشارك أحمد عاطف بشكل أساسي في المباراة لغياب مروان محسن مهاجم فيوتشر.

وغاب مروان محسن مهاجم فيوتشر عن المباراة بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة سموحة الماضية.

ويعاني مراون محسن من إصابة بكسر في عظام الوجه.

ويستمر الصراع على المركز الثاني بين فيوتشر وبيراميدز قبل 6 جولات من نهاية الدوري.

أحمد عاطف فيوتشر سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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