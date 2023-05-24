إثارة الوقت القاتل تمنح ريال مدريد فوزا مثيرا على رايو فايكانو

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 22:38

كتب : FilGoal

رودريجو مهاجم ريال مدريد

استطاع ريال مدريد تحقيق الفوز على رايو فايكانو في الجولة 36 من الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف.

وفاز ريال مدريد في الوقت القاتل على فايكانو، ليرفع رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما تجمد رصيد فايكانو عند النقطة 46 في المركز 11.

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وقبل انطلاق المباراة حرص لاعبو ريال مدريد على دعم زميلهم فينيسيوس جونيور بعد الأزمة التي حدثت له خلال مباراة فالنسيا السابقة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة من الفريقين بعدما سجل فايكانو التعادل أمام ريال مدريد.

قبل أن يمنح البرازيلي رودريجو فريقه الملكي هدف الفوز في الوقت القاتل.

تقدم كريم بنزيمة لريال مدريد في الدقيقة 31 بعدما راوغ الحارس بطريقة رائعة ووضع الكرة في الشباك.

وتعادل فايكانو في الدقيقة 84 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بقدم راؤول دي توماس مرت من أسفل الحارس تيبو كروتوا.

وقبل أن تنتهي المباراة وعندما ظن الجميع أن التعادل سيكون النتيجة النهائية للمواجهة، انطلق رودريجو بالكرة وسدد على يسار حارس فايكانو محرزا هدف الفوز في الدقيقة 89.

واحتفل رودريجو بطريقة يدعم بها زميله في ريال مدريد ومواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال أزمته الأخيرة التي حدثت في مباراة فالنسيا.

ريال مدريد رايو فايكانو الدوري الإسباني
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