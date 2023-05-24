إثارة الوقت القاتل تمنح ريال مدريد فوزا مثيرا على رايو فايكانو

استطاع ريال مدريد تحقيق الفوز على رايو فايكانو في الجولة 36 من الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف.

وفاز ريال مدريد في الوقت القاتل على فايكانو، ليرفع رصيده إلى النقطة 74 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما تجمد رصيد فايكانو عند النقطة 46 في المركز 11.

📋تشكيل ريال مدريد أمام رايو فاليكانو ⚪مودريتش وكروس أساسيان.. وغياب فينيسيوس#في_إسبانيا pic.twitter.com/bfreNu0MTT — FilGoal (@FilGoal) May 24, 2023

وقبل انطلاق المباراة حرص لاعبو ريال مدريد على دعم زميلهم فينيسيوس جونيور بعد الأزمة التي حدثت له خلال مباراة فالنسيا السابقة.

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وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إثارة كبيرة من الفريقين بعدما سجل فايكانو التعادل أمام ريال مدريد.

قبل أن يمنح البرازيلي رودريجو فريقه الملكي هدف الفوز في الوقت القاتل.

تقدم كريم بنزيمة لريال مدريد في الدقيقة 31 بعدما راوغ الحارس بطريقة رائعة ووضع الكرة في الشباك.

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بنزيمة على طريقة قدوته الظاهرة رونالدو يتخطى الحارس ويسجل الهدف الأول ⚽️



هـل كان الحكـــم عادلاً في احتساب الهــدف؟ 🤔✍🏼#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد pic.twitter.com/IqJmi8gQi2 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 24, 2023

وتعادل فايكانو في الدقيقة 84 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بقدم راؤول دي توماس مرت من أسفل الحارس تيبو كروتوا.

وقبل أن تنتهي المباراة وعندما ظن الجميع أن التعادل سيكون النتيجة النهائية للمواجهة، انطلق رودريجو بالكرة وسدد على يسار حارس فايكانو محرزا هدف الفوز في الدقيقة 89.

واحتفل رودريجو بطريقة يدعم بها زميله في ريال مدريد ومواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال أزمته الأخيرة التي حدثت في مباراة فالنسيا.