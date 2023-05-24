بعد توديع الكأس.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة الإسماعيلي مع الجهاز الفني

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عقد اجتماع طارئ مع الجهاز الفني للفريق وذلك عقب الهزيمة من النجوم والخروج المبكر من كأس مصر.

وأصدر الإسماعيلي بيانا رسميا عبر صفحته يؤكد فيها على هذا الاجتماع.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الإدارة الاجتماع مع حمزة الجمل المدير الفني للفريق في الساعات المقبلة.

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وأقصى النجوم فريق الإسماعيلي في دور الـ32 من منافسات كأس مصر بأولى مفاجآت البطولة.

وتأهل النجوم الذي يلعب ضمن منافسات الدرجة الثالثة، ليصبح الفريق الوحيد الذي يتواجد في ثمن نهائي كأس مصر وخارج الدوري الممتاز.

وتغلب النجوم على فريق الإسماعيلي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

الإسماعيلي النجوم كأس مصر
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