بعد توديع الكأس.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة الإسماعيلي مع الجهاز الفني

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عقد اجتماع طارئ مع الجهاز الفني للفريق وذلك عقب الهزيمة من النجوم والخروج المبكر من كأس مصر.

وأصدر الإسماعيلي بيانا رسميا عبر صفحته يؤكد فيها على هذا الاجتماع.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الإدارة الاجتماع مع حمزة الجمل المدير الفني للفريق في الساعات المقبلة.

وأقصى النجوم فريق الإسماعيلي في دور الـ32 من منافسات كأس مصر بأولى مفاجآت البطولة.

وتأهل النجوم الذي يلعب ضمن منافسات الدرجة الثالثة، ليصبح الفريق الوحيد الذي يتواجد في ثمن نهائي كأس مصر وخارج الدوري الممتاز.

وتغلب النجوم على فريق الإسماعيلي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.