تشكيل فيوتشر – ثلاثي يقود الهجوم أمام سيراميكا.. وغياب مروان محسن

يقود الثلاثي عبد الكبير الوادي وأحمد عاطف وناصر ماهر هجوم فيوتشر في مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلعب فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا ضمن الجولة 29 من منافسات الدوري.

فيما يغيب مروان محسن عن تشكيلة المدرب علي ماهر.

وجاء تشكيل فيوتشر لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي - محمود مرعي - علي الفيل - جوزيف نجويم

الوسط: مهند لاشين – غنام محمد - محمد رضا "بوبو"

الهجوم: عبد الكبير الوادي – أحمد عاطف - ناصر ماهر.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة

فيما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز 12 برصيد 31 نقطة.