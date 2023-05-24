انتهت كرة سلة - الأهلي (78) - (73) استاد مالي.. الأحمر إلى النهائي

يلعب فريق الأهلي أمام استاد مالي في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي BAL في نسختها الثالثة.

ويتأهل الفائز لمواجهة دوان السنغالي في النهائي المقرر له مساء السبت.

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نهاية المباراة بتأهل الأهلي إلى النهائي

ق0:07 إيهاب أمين يسجل ثنائية قاتلة والنتيجة 78-73

ق0:24 الإثارة مستمرة والنتيجة 75-73

ق0:26 فارق نقطة وحيدة والنتيجة 74-73

ق0:30 تومسون يهدر رمية ويسجل أخرى والنتيجة 74-70

ق0:35 ثواني مشتعلة والنتيجة 73-70 للأهلي

ق0:57 استاد مالي يواصل تقليص الفارق 72-68

ق1:04 استاد مالي يقلص الفارق 72-66

ق1:45 نوني أوموت يسجل رميتين والنتيجة 72-64

ق2:46 الأهلي يوسع الفارق والنتيجة 70-63

ق3:43 استاد مالي يقلص الفارق 66-63

ق5:00 الأهلي يتقدم 66-60

ق6:10 الأهلي يتقدم 62-58 واشتعال المباراة

ق8:25 ثلاثية من كوري ويبستر وتقدم الأهلي 61-55

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 58-53

ق2:40 الأهلي يتقدم 52-51

ق3:48 تقدم استاد مالي مجددا 51-48

ق5:12 إيهاب أمين يتعادل بثلاثية 44-44

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتأخر الأهلي 33-38

ق2:51 الأهلي يتقدم مجددا 31-27

ق4:51 إيهاب أمين يقلص الفارق 24-23

ق5:00 تأخر الأهلي بنتيجة 24-20

ق7:17 التعادل مجددا 20-20

ق9:34 ثلاثية وتقدم جديد لفريق استاد مالي 20-17

الفترة الثانية

ق00:50 التعادل 17-17

ق1:30 استاد مالي يقلص الفارق والنتيجة 13-17 للأهلي

ق4:18 إيهاب أمين يتألق والتقدم للأهلي 15-9

ق5:15 نوني أوموت يتقدم للأهلي 10-9

ق6:30 إيهاب أمين يسجل ويقلص الفارق 7-6

ق8:30 تومسون يفتتح التسجيل للأهلي والتعادل 2-2

الفترة الأولى

انطلاق المباراة