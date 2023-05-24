انتهت كرة سلة - الأهلي (78) - (73) استاد مالي.. الأحمر إلى النهائي

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة سلة

يلعب فريق الأهلي أمام استاد مالي في نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي BAL في نسختها الثالثة.

ويتأهل الفائز لمواجهة دوان السنغالي في النهائي المقرر له مساء السبت.

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نهاية المباراة بتأهل الأهلي إلى النهائي

ق0:07 إيهاب أمين يسجل ثنائية قاتلة والنتيجة 78-73

ق0:24 الإثارة مستمرة والنتيجة 75-73

ق0:26 فارق نقطة وحيدة والنتيجة 74-73

ق0:30 تومسون يهدر رمية ويسجل أخرى والنتيجة 74-70

ق0:35 ثواني مشتعلة والنتيجة 73-70 للأهلي

ق0:57 استاد مالي يواصل تقليص الفارق 72-68

ق1:04 استاد مالي يقلص الفارق 72-66

ق1:45 نوني أوموت يسجل رميتين والنتيجة 72-64

ق2:46 الأهلي يوسع الفارق والنتيجة 70-63

ق3:43 استاد مالي يقلص الفارق 66-63

ق5:00 الأهلي يتقدم 66-60

ق6:10 الأهلي يتقدم 62-58 واشتعال المباراة

ق8:25 ثلاثية من كوري ويبستر وتقدم الأهلي 61-55

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة بتقدم الأهلي 58-53

ق2:40 الأهلي يتقدم 52-51

ق3:48 تقدم استاد مالي مجددا 51-48

ق5:12 إيهاب أمين يتعادل بثلاثية 44-44

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتأخر الأهلي 33-38

ق2:51 الأهلي يتقدم مجددا 31-27

ق4:51 إيهاب أمين يقلص الفارق 24-23

ق5:00 تأخر الأهلي بنتيجة 24-20

ق7:17 التعادل مجددا 20-20

ق9:34 ثلاثية وتقدم جديد لفريق استاد مالي 20-17

الفترة الثانية

ق00:50 التعادل 17-17

ق1:30 استاد مالي يقلص الفارق والنتيجة 13-17 للأهلي

ق4:18 إيهاب أمين يتألق والتقدم للأهلي 15-9

ق5:15 نوني أوموت يتقدم للأهلي 10-9

ق6:30 إيهاب أمين يسجل ويقلص الفارق 7-6

ق8:30 تومسون يفتتح التسجيل للأهلي والتعادل 2-2

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

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