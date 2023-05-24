الدرجة الثانية - ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 27
الأربعاء، 24 مايو 2023 - 20:47
كتب : رضا السنباطي
خطف أبو قير للأسمدة صدارة ترتيب مجموعة بحري مستغلا تعثر طنطا.
وأقيمت اليوم الأربعاء مباريات الجولة 27 من منافسات مجموعة بحري.
اشتعل صراع صدارة ترتيب المجموعة الثالثة (بحري) في دوري الدرجة الثانية بعد نتائج مباريات اليوم.
وفاز أبو قير للأسمدة على دكرنس بنتيجة 3-2 ليخطف صدارة ترتيب المجموعة.
وفجر بايونيرز كبرى المفاجآت بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد سجله عبد المنان.
وهبط المصري بالسلوم بعدما تعرض للهزيمة من جمهورية شبين بهدف دون رد سجله محمد باستن.
وجاء ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة 27 كالتالي:
📊ترتيب المجموعة الثالثة (مجموعة بحري) بعد نهاية مباريات اليوم
هزيمة المصري بالسلوم أمام جمهورية شبين تسببت في هبوطه 🔻
المنافسة على الصدارة تشتعل بين أبوقير للأسمدة وبلدية المحلة بعد فوزهما على دكرنس ونبروه🔥 pic.twitter.com/l2rfWiKRx8— FilGoal (@FilGoal) May 24, 2023