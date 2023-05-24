الدرجة الثانية - ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 27

خطف أبو قير للأسمدة صدارة ترتيب مجموعة بحري مستغلا تعثر طنطا.

وأقيمت اليوم الأربعاء مباريات الجولة 27 من منافسات مجموعة بحري.

اشتعل صراع صدارة ترتيب المجموعة الثالثة (بحري) في دوري الدرجة الثانية بعد نتائج مباريات اليوم.

وفاز أبو قير للأسمدة على دكرنس بنتيجة 3-2 ليخطف صدارة ترتيب المجموعة.

وفجر بايونيرز كبرى المفاجآت بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد سجله عبد المنان.

وهبط المصري بالسلوم بعدما تعرض للهزيمة من جمهورية شبين بهدف دون رد سجله محمد باستن.

وجاء ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الجولة 27 كالتالي: