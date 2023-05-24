كرة سلة - دوان يقصي بترو دي لواندا من نصف نهائي الدوري الإفريقي

حسم آيه آس دوان السنغالي تأهله إلى نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL في نسخته الثالثة.

وتغلب دوان على فريق بترو دي لواندا بنتيجة 92-86 في نصف النهائي.

وينتظر دوان المتأهل من مواجهة الأهلي أمام استاد مالي في المباراة النهائية المقرر لها يوم السبت 27 مايو الجاري.

وتقدم دوان مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 49-45 واتسع الفارق لصالح الفريق السنغالي إلى 13 نقطة قبل أن يعود فريق بترو دي لواندا بإثارة كبرى في الفترة الرابعة.

ونجح دوان في الحفاظ على التقدم وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 92-86 في النهاية.

وكان دوان قد تأهل إلى مرحلة خروج المغلوب بعد تفوقه على فرق اتحاد المنستير التونسي واستاد مالي وكوارا فالكون النيجيري.

وخسر دوان في مباراتين أمام ريج الرواندي وأبيدجان الإيفواري في مرحلة المجموعات.

وحسم الفريق السنغالي بطاقة التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على فيروفيارو الموزمبيقي 93-73.

وبعد تخطي عقبة بترو دي لواندا ينتظر دوان الفائز من مواجهة الأهلي واستاد مالي.