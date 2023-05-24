تشكيل بيراميدز - هشام محمد أساسي للمرة الثانية في الدوري أمام حرس الحدود
الأربعاء، 24 مايو 2023 - 20:29
كتب : FilGoal
ظهر هشام محمد في تشكيل بيراميدز الأساسي للمرة الثانية له فقط هذا الموسم.
هشام محمد
النادي : بيراميدز
ويلعب بيراميدز ضد حرس الحدود في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري، والتي تقام بملعب الدفاع الجوي.
ولم يبدأ هشام محمد سوى مباراة واحدة مع بيراميدز هذا الموسم في الدوري وكانت أمام المقاولون العرب.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:
المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – أحمد فتحي – كريم حافظ
الوسط: هشام محمد – وليد الكرتي – محمود صابر
الهجوم: إبراهيم عادل – فخري لاكاي – مصطفى فتحي
ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الـ18 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة.
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