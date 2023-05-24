مران الأهلي - 3 حراس مرمى في غياب الشناوي ولطفي.. وتدريب منفرد لـ الشحات

واصل فريق الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 22 من مسابقة الدوري في الثامنة من مساء الجمعة.

وخاض ثلاثي حراس المرمى مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال جانبا من التدريبات المنفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويغيب عن مران الفريق ثنائي حراسة المرمى، محمد الشناوي وعلي لطفي بسبب الإصابة.

وكان علي لطفي قد تم استبداله في مواجهة إنبي التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل، بسبب الإصابة.

فيما أدى حسين الشحات تدريبات الجري حول الملعب منفردا، وخاض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للحديث عن المباراة المقبلة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام إنبي تدريبات استشفائية في الجيم والملعب، على هامش المران الجماعي.

وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يؤدي اللاعبون جانبا من تدريبات الكرة والمران على الكرات العرضية دفاعا وهجوما.

وحرص كولر وعبد الحفيظ على الاجتماع بأحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، على هامش المران، وذلك للاطمئنان على حالة اللاعبين والمصابين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في الثامنة من مساء الجمعة، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.