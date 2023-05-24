النجوم يقصي الإسماعيلي في أولى مفاجآت كأس مصر

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 20:06

كتب : FilGoal

فريق النجوم

أقصى النجوم فريق الإسماعيلي في دور الـ32 من منافسات كأس مصر بأولى مفاجآت البطولة.

وتأهل النجوم الذي يلعب ضمن منافسات الدرجة الثالثة، ليصبح الفريق الوحيد الذي يتواجد في ثمن نهائي كأس مصر وخارج الدوري الممتاز.

وتغلب النجوم على فريق الإسماعيلي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

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وافتتح محمد همام التسجيل للنجوم في الدقيقة 66، قبل أن يضاعف نور علاء الدين النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة 82.

وبذلك يصعد النجوم لمواجهة سموحة في ثمن النهائي والمقرر إقامته يوم السبت 24 يونيو في السادسة والنصف مساء.

ويتبقى مباراتان فقط في منافسات دور الـ32 إذ يواجه حرس الحدود فريق غزل المحلة.

بينما يلعب الأهلي ضد منتخب السويس والمقرر إقامتها يوم الأحد 25 يونيو المقبل في التاسعة والنصف مساء.

ونجح النجوم في افتتاح مشواره في النسخة الحالية من كأس مصر بإقصاء فريق النصر بهدف دون مقابل.

بينما صعد على حساب تليفونات بني سويف في الدور التالي بركلات الترجيح.

ويستعد النجوم لخوض منافسات ثمن النهائي أمام سموحة.

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