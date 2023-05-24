تقرير تركي: بشكتاش يستعد لسماع العروض المقدمة لـ موليكا.. والأهلي في الصورة

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 19:59

كتب : FilGoal

جاكسون موليكا - بشكتاش

اقترب الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي من الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت موقع fotomac التركي أن نادي بشكتاش لا يمانع رحيل موليكا واللاعب يرغب أيضا في استكمال مشواره مع ناد آخر.

ويرغب موليكا في الرحيل بعدما فقد مكانه الأساسي في الفريق فور وصول الكاميروني فينسنت أبو بكر في يناير الماضي.

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وأن نادي بشكتاش مستعد لسماع العروض التي ستقدم إلى اللاعب في الصيف المقبل، وسيوافق على العرض الذي يراه مناسبا من وجهة نظره.

وأكد الموقع أنه في وسط كل ما يثار هو موليكا فإن النادي الأهلي كان يرغب في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وشدد أن الأهلي سيكون ضمن المهمتين بضم موليكا في الصيف المقبل.

ولعب موليكا في الموسم الجاري مع بشكتاش 27 مباراة في الدوري التركي سجل خلالها 4 أهداف.

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