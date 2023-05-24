الدرجة الثانية – هزيمة طنطا تشعل صراع صدارة مجموعة بحري

اشتعل صراع صدارة ترتيب المجموعة الثالثة (بحري) في دوري الدرجة الثانية.

وأقيمت اليوم الأربعاء مباريات الجولة 27 من منافسات مجموعة بحري.

وخطف أبو قير للأسمدة صدارة ترتيب مجموعة بحري مستغلا تعثر طنطا.

وهبط المصري بالسلوم بعدما تعرض للهزيمة من جمهورية شبين بهدف دون رد سجله محمد باستن.

وفجر بايونيرز كبرى المفاجآت بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد سجله عبد المنان.

وفاز أبو قير للأسمدة على دكرنس بنتيجة 3-2 ليخطف صدارة ترتيب المجموعة.

وواصل بلدية المحلة تواجده في صراع الصدارة وحقق فوزا ثمينا على نبروه بنتيجة 3-0.

وحسم التعادل نتيجة مباراة المنصورة والمجد السكندري بهدف لكل فريق.

وفاز الهلال مطروح على الحمام بهدف دون رد، فيما تعادل الأولمبي مع كفر الشيخ بهدف لكل فريق.

كما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الأولمبي أمام كفر الشيخ.