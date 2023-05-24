مصارعة - كيشو: إذا استمع أحد لحكايتي سيبكي.. نحتاج لدعم الناس لعدم تكرار أمر بغدودة

أعرب محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة المصري عن استيائه مما يحدث للاعبي الرياضات الفردية.

وكان كيشو قد حصل على برونزية أولمبياد طوكيو 2020 الأخيرة.

وتحدث كيشو عن قصة هروب أحمد بغدودة قائلا: "إذا استمع أحد لحكايتي سيبكي بدلا من الدموع بحور".

وأضاف "إذا نصف من تحدث في موضوع بغدودة زميلنا قام بتشجيعنا، لن يفكر أحد في ترك البلد".

وتابع "إذا دعم نصف هؤلاء الناس بإعجاب لصفحات اللاعبين أصحاب الذهبيات الإفريقية، سيصبحون أبطال عالم وأولمبياد".

وشدد "شجعونا الله يكرمكم، البداية ستكون منكم، الرياضة الفردية بشكل عام فقيرة لأن جمهورها محدود".

واختتم تصريحاته "لا أنكر التغيير الذي حدث في آخر ست سنوات عندما تواجد الرعاة ولكن ذلك الأمر حدث بصعوبة".

ماذا حدث؟

حقق أحمد فؤاد بغدودة لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وفوجئت البعثة باختفاء اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من مقر الإقامة.

وأشارت تقارير صحفية لهروب اللاعب إلى أحد البلاد الأوروبية تمهيدا لانضمامه إلى صفوفه.

وظهر بغدودة ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي تحت إشراف وزارة الرياضة في محافظته كفر الشيخ، قبل انضمامه إلى المنتخب.