خبر في الجول - تحسن كبير في حالة الشناوي.. والحارس جاهز لنهائي إفريقيا

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 19:22

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

أصبح محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي جاهزا للمشاركة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن حالة محمد الشناوي تحسنت كثيرا وفقا للفحوصات الطبية الذي خضع لها مؤخرا.

وأن الحارس أصبح جاهز للمشاركة في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - مشاكل حراسة الأهلي تتواصل.. إصابة حمزة علاء وصعوبة لحاقه بنهائي إفريقيا

وخضع محمد الشناوي لبرنامج علاجي مكثف بسبب آلام السمانة.

وساهمت الأجهزة الطبية الحديثة وجلسات العلاج في تحسن حالة الشناوي بشكل كبير.

وغاب الشناوي عن الأهلي أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للإصابة.

كما يغيب عن 3 مباريات في الدوري بسبب الإيقاف.

وشارك علي لطفي أمام إنبي في فوز الأهلي بثنائية دون رد، لكنه تعرض للإصابة وغادر في الشوط الثاني ودخل مصطفى شوبير.

ويلعب الأهلي أمام الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل في استاد القاهرة، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي محمد الشناوي
نرشح لكم
تقرير: الوداد يسابق الزمن لتجهيز بن عيادة لمواجهة الأهلي علاء عبد العال: استفدت من تحليل عز وتامر قبل مباراة الزمالك تشكيل الإسماعيلي - عودة حمدي النقاز أمام النجوم في كأس مصر خدمة في الجول - فتح باب تذاكر المباريات المؤجلة من الدوري خبر في الجول - مشاكل حراسة الأهلي تتواصل.. إصابة حمزة علاء وصعوبة لحاقه بنهائي إفريقيا حازم فتوح: سيف جعفر مستمر مع الزمالك ولديه عرض إماراتي.. وهذه خيارات رامي ربيعة تقارير مكسيكية: بعد مونتيري.. أوسوريو ضمن المرشحين لتدريب كلوب أمريكا مران الزمالك - انتظام رباعي الفريق بعد امتثاله للشفاء من الإصابة
أخر الأخبار
تقرير: الوداد يسابق الزمن لتجهيز بن عيادة لمواجهة الأهلي 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصارعة - كيشو: إذا استمع أحد لحكايتي سيبكي.. نحتاج لدعم الناس لعدم تكرار أمر بغدودة 16 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - تحسن كبير في حالة الشناوي.. والحارس جاهز لنهائي إفريقيا 32 دقيقة | الكرة المصرية
قبل الدور الثاني من ختام الدوري.. نهاية موسم ثلاثي الترجي 38 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل ريال مدريد - مودريتش وكروس أساسيان أمام رايو فايكانو.. وغياب فينيسيوس ساعة | الكرة الأوروبية
علاء عبد العال: استفدت من تحليل عز وتامر قبل مباراة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
ديلي ميل: ريال مدريد يخطط للتعاقد مع روبرتسون ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الإسماعيلي - عودة حمدي النقاز أمام النجوم في كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات 4 الأهلي ضد الوداد.. موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا