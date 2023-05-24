خبر في الجول - تحسن كبير في حالة الشناوي.. والحارس جاهز لنهائي إفريقيا

أصبح محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي جاهزا للمشاركة أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن حالة محمد الشناوي تحسنت كثيرا وفقا للفحوصات الطبية الذي خضع لها مؤخرا.

وأن الحارس أصبح جاهز للمشاركة في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وخضع محمد الشناوي لبرنامج علاجي مكثف بسبب آلام السمانة.

وساهمت الأجهزة الطبية الحديثة وجلسات العلاج في تحسن حالة الشناوي بشكل كبير.

وغاب الشناوي عن الأهلي أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للإصابة.

كما يغيب عن 3 مباريات في الدوري بسبب الإيقاف.

وشارك علي لطفي أمام إنبي في فوز الأهلي بثنائية دون رد، لكنه تعرض للإصابة وغادر في الشوط الثاني ودخل مصطفى شوبير.

ويلعب الأهلي أمام الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل في استاد القاهرة، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.