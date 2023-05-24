قبل الدور الثاني من ختام الدوري.. نهاية موسم ثلاثي الترجي

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 19:16

كتب : FilGoal

فريق الترجي التونسي

تأكد غياب 3 لاعبين من فريق الترجي التونسي عن الفترة المتبقية من الموسم الجاري.

وأكد معين الشعباني المدير الفني للترجي أن الثلاثي المعز بن شريفية وغيلان الشعلالي وحمدو الهوني سيغيب لنهاية الموسم.

وكشف الشعباني عن غياب الثلاثي بسبب الإصابة، وذلك بعد الفوز على اتحاد تطاوين في الدوري التونسي.

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ويغيب الهوني والشعلالي عن الترجي منذ فترة للإصابة، بينما تعرض الحارس بن شريفية للإصابة قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأتي هذه الإصابات قبل المرحلة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري التونسي.

ويتبقى للترجي 7 مباريات وهي الدور الثاني من المرحلة الختامية للدوري.

وفاز الترجي في الجولة السابعة من مجموعة التتويج بالدوري التونسي على اتحاد تطاوين، ليصل رصيده إلى النقطة 14 في المركز الرابع.

وبفارق 5 نقاط عن النجم الساحلي المتصدر، بينما تجمد رصيد اتحاد تطاوين عند النقطة 3 في المركز الثامن والأخير.

وتعد المباراة هي الأولى للترجي تحت قيادة معين الشعباني الذي تولى تدريب الفريق قبل أيام.

ورحل الشعباني عن فريق سيراميكا كليوباترا قبل أيام وتولى تدريب الترجي خلفا لـ نبيل معلول.

وأعلن الترجي رحيل نبيل معلول بعد الخسارة من الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية دون رد على ملعب رادس.

قبل أن يتولى أنيس البوسعيدي تدريب الترجي بشكل مؤقت في مباراة العودة أمام الأهلي والتي خسرها أيضا بهدف دون رد.

الترجي
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