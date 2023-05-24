تشكيل ريال مدريد - مودريتش وكروس أساسيان أمام رايو فايكانو.. وغياب فينيسيوس

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 18:51

كتب : FilGoal

فالنسيا ضد ريال مدريد

يقود الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس تشكيل ريال مدريد أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد ضد رايو فايكانو في الجولة 635 من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب سنتياجو برنابيو.

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ويغيب فينسيوس جونيور عن قائمة ريال مدريد في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع:كارفاخال – ألابا – أنطونيو روديجير – ناتشو

الوسط: إدوارد كامافينجا – توني كروس – فيدي فالفيردي - مودريتش

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة.

ريال مدريد يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، ويأتي رايو فايكانو في المركز الـ11 برصيد 46 نقطة.

ريال مدريد فينسيوس جونيور الدوري الإسباني
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