علاء عبد العال: استفدت من تحليل عز وتامر قبل مباراة الزمالك

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

الزمالك - الداخلية - علاء عبد العال

كشف علاء عبد العال المدير الفني للداخلية أنه استفاد من تحليل مباراة الزمالك وأسوان قبل أن يلعب فريقه ضد الأبيض.

وتعادل الداخلية مع الزمالك بهدف لكل فريق في الجولة 29 من الدوري المصري.

وقال علاء عبد العال عبر إذاعة ميجا إف إم: "تحليل أحمد عز وتامر بدوي يصل إلى الحقيقة بنسبة أكبر من 95%".

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وأضاف "بشكل شخصي استفيد من تحليل أحمد عز وتامر بدوي وتابعت تحليل الثنائي لمباراة الزمالك وأسوان لأن الأبيض كان منافسي المقبل".

وواصل "أستمع إلى التحليل وأستفيد منه وأقارن بينه وبين ما أراه وهل ينطبق معه أم لا".

وأتم تصريحاته "أعمل مع الجهاز الفني بالكامل وندرس الفريق المنافس لنا وأيضا ندرس الحالات الخاصة بفريقنا ومعنا أحمد ميمي عبد الرازق المحلل الفني وهو نجل ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري".

علاء عبد العال الداخلية الزمالك
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