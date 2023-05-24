ديلي ميل: ريال مدريد يخطط للتعاقد مع روبرتسون

يخطط ريال مدريد للتعاقد مع أندرو روبرتسون ظهير أيسر ليفربول بداية من الموسم المقبل.

ويمتد عقد روبرتسون مع ليفربول حتى سيف 2026.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن ريال مدريد أدرج اسم أندرو روبرتسون في قائمة تعزيزات الفريق المحتملة هذا الصيف.

وأوضحت التقارير أن ريال مدريد يرغب في تدعيم مركز الظهير الأيسر بعدما الفريق من إصابات فيرلاند ميندي هذا الموسم.

روبرتسون شارك مع ليفربول خلال الموسم الحالي في 43 مباراة وصنع 11 هدفا في جميع المسابقات.

صاحب الـ29 عاما انضم إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من هال سيتي.

وخاض روبرتسون 267 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 63 بجميع المسابقات.

وتُوج روبرتسون رفقة ليفربول بـ 6 ألقاب أبرزهم لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.