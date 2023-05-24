تشكيل الإسماعيلي - عودة حمدي النقاز أمام النجوم في كأس مصر

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 17:57

كتب : FilGoal

حمدي النقاز في مواجهة ضد عمرو السعداوي خلال مباراة الإسماعيلي أمام المصري

يقود التونسي حمدي النقاز تشكيل الإسماعيلي أمام النجوم في مسابقة كأس مصر.

ويلعب الإسماعيلي ضد النجوم ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويستمر حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي في الاعتماد على أحمد عادل عبد المنعم في حراسة مرمى الفريق.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: أحمد محسن – محمد نصر – عماد حمدي – حمدي النقاز

الوسط: كريم الديب - محمد مخلوف - محمد بيومي - عمر الوحش

الهجوم: محمد عبد السميع – أبو بكر حمزة.

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كأس مصر الإسماعيلي
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