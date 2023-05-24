تشكيل الإسماعيلي - عودة حمدي النقاز أمام النجوم في كأس مصر

يقود التونسي حمدي النقاز تشكيل الإسماعيلي أمام النجوم في مسابقة كأس مصر.

ويلعب الإسماعيلي ضد النجوم ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويستمر حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي في الاعتماد على أحمد عادل عبد المنعم في حراسة مرمى الفريق.

📋أحمد عادل عبد المنعم والنقاز في التشكيل الأساسي للإسماعيلي لمواجهة النجوم ضمن دور الـ32 من كأس مصر. pic.twitter.com/bBzvEXEl2d — FilGoal (@FilGoal) May 24, 2023

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: أحمد محسن – محمد نصر – عماد حمدي – حمدي النقاز

الوسط: كريم الديب - محمد مخلوف - محمد بيومي - عمر الوحش

الهجوم: محمد عبد السميع – أبو بكر حمزة.