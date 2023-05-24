قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم.. فان نيستلروي يرحل عن تدريب إيندهوفن

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 14:55

كتب : FilGoal

رود فان نيستلروي

أعلن نادي إيندهوفن الهولندي رحيل رود فان نيستلروي بشكل فوري قبل نهاية الموسم.

وكشف النادي في بيانه أن نيستلروي رحل عن تدريب الفريق بعد عدة مناقشات حول الشؤون الداخلية التي جرت في الأسابيع الأخيرة.

وأشار البيان أن المدرب رأى أنه لم يحظ بدعم كاف للاستمرار لفترة أطول وقرر الرحيل بعدما شرح ذلك للاعبين والجهاز الفني.

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وسيقود فريد روتن تدريب الفريق في المتبقي من الموسم، حيث سيقود الفريق خلال مواجهة ألكمار الأخيرة من الموسم.

وقاد المدرب الواعد الفريق للتتويج بلقبي درع يوان كرويف (كأس السوبر الهولندي) وكأس هولندا.

وخلال 50 مباراة مع الفريق الموسم الحالي فاز في 34 وتعادل في 8 وخسر 8 في جميع المسابقات.

ويحتل أيندهوفن المركز الثاني برصيد 72 نقطة والمؤهل لدوري أبطال أوروبا بفارق 3 نقاط عن أياكس الثالث.

وبدأ رود مسيرته التدريبية كمدرب مساعد لمنتخب هولندا في 2014 مع جوس هيدنيك ودالي بيلند.

ثم تولى تدريب فرق شباب وناشئين إيندهوفن ثم تولى تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت في 6 مباريات.

وفي 2020 عاد للعمل في منتخب هولندا كمدرب مساعد لفرانك دي بور.

وفي العام التالي أصبح المدير الفني لفريق أيندهوفن تحت 21 عاما ثم في بداية الموسم الجاري تولى تدريب الفريق الأول بعقد يمتد حتى صيف 2025.

فان نيستلروي أيندهوفن الدوري الهولندي
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