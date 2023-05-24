خدمة في الجول - فتح باب تذاكر المباريات المؤجلة من الدوري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب تذاكر للمباريات المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مؤجلات الدوري خلال الفترة ما بين الجمعة 26 مايو حتى الثلاثاء 30 مايو.

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش على ملعب الكلية الحربية يوم الجمعة، قبل أن يستضيف سيراميكا كليوبترا على استاد القاهرة يوم 29 مايو.

وسيحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد السكندري يوم الإثنين 29 مايو على استاد الإسكندرية.

ويلعب الزمالك مع طلائع الجيش على استاد القاهرة يوم الثلاثاء 30 مايو.

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com.

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlets