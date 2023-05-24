خبر في الجول - مشاكل حراسة الأهلي تتواصل.. إصابة حمزة علاء وصعوبة لحاقه بنهائي إفريقيا

تتواصل مشاكل الأهلي في مركز حراسة المرمى، فبعد إصابة محمد الشناوي ثم علي لطفي، لا زال حمزة علاء يعاني من الإصابة.

حمزة علاء النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن حمزة علاء حارس الأهلي يشعر بألم في الغضروف الخارجي للركبة.

وقطع الحارس شوطا كبيرا في العلاج لكن لم يشارك في التدريبات الجماعية ويُجرى تجهيزه للمباريات.

وهناك صعوبة في لحاق الحارس الشاب بنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي.

يأتي ذلك بعدما تعرض الشناوي للإصابة في السمانة أبعدته عن مباراة الترجي الأخيرة بالإضافة لتعرضه للإيقاف في الدوري المصري.

وتعرض علي لطفي للإصابة حيث شعر بآلام في العضلة الخلفية خلال مباراة إنبي أمس الثلاثاء، وذلك تم استبداله.

وغادر علي لطفي المباراة في الدقيقة 77 بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك بدلا منه مصطفى شوبير الحارس الثالث للأهلي.

وينتظر الأهلي معرفة موقفه علي لطفي خلال مران اليوم الأربعاء من أجل الاستعداد لمباراة طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل في الدوري.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 مايو 2023.

ويستضيف استاد الكلية الحربية المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.