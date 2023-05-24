لا جازيتا ديلو سبورت: أوبيندا يجذب اهتمام ميلان

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 13:59

كتب : FilGoal

لويس أوبيندا

يواصل ميلان البحث عن الأسماء التي تدعم خط هجومه في الموسم المقبل ومن بينها البلجيكي لويس أوبيندا مهاجم لانس الفرنسي.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن أوبيندا من بين الأسماء التي تجذب اهتمام ميلان.

وأشار التقرير إلى أن ميلان يريد ضم مهاجم أقل من 25 عاما أو ذو خبرة ويمتلك قوة بدنية وسريع ولديه مساحة للتطور.

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ويريد ميلان ضم المهاجم البالغ 23 عاما والذي يُظهر سرعته وتحركاته وقدراته على الإنهاء.

وسجل أوبيندا مع فيتيس أرنهايم في موسم 2021-22، 19 هدفا وهو نفس المقدار الذي سجله مع لانس الموسم الجاري.

وأتم التقرير أن الصفقة في حال تمت ستكون بقيمة 25 مليون يورو.

Lois Openda - AC Milan Transfer Target - Skills, Goals, Speed & Assists - YouTube

وفي نفس السياق أشار تقرير "ميلان نيوز" إلى أن ميلان توصل لاتفاق مع الياباني داتشي كامادا لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وسينضم اللاعب بعد نهاية عقده الموسم الحالي مع فريقه الألماني وسيحصل على راتب قيمته 3 ملايين يورو سنويا.

لاعب الوسط البالغ 26 عاما شارك الموسم الجاري في 45 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 6 مع فرانكفورت.

ويقترب ميلان من حسم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باحتلاله المركز الرابع مستفيدا من خصم 10 نقاط من يوفنتوس.

ميلان لانس الدوري الإيطالي لويس أوبيندا
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