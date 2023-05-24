تأكيد استضافة الكويت لخليجي 26

أكد اتحاد كأس الخليج العربي يوم الأربعاء منح الكويت شرف استضافة النسخة المقبلة من البطولة في شهر ديسمبر 2024.

وأعلن الاتحاد الخليجي القرار بعد اجتماع الجمعية العمومية التي تضم 8 أعضاء.

وتم تغيير موعد خليجي 26 بسبب اقامة كأس آسيا في قطر خلال يناير 2024.

وأوضح الاتحاد الخليجي أن الاتحادات الخليجية ستمنح مهلة لمدة شهر للتقدم بملف استضافة البطولة في حالة اعتذار الكويت.

وتستعد الكويت لاستضافة البطولة للمرة الخامسة بعد نسخ 1974، 1990، 2003، و2017.

منتخب الكويت هو صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بعشرة ألقاب.

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ27 في سلطنة عمان.

ولم تتحدد مواعيد النسخة الـ27.

يذكر أن النسخة 25 أقيمت في العراق في يناير الماضي.

وفاز أصحاب الأرض باللقب بعد الفوز على سلطنة عمان.