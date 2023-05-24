ريال مدريد يكشف لـ في الجول موقف فينيسيوس من المشاركة ضد فايكانو بعد إلغاء طرده

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 13:30

كتب : حسام أحمد

هدف فينيسيوس ضد مانشستر سيتي - ريال مدريد

كشف خوان كاميلو المتحدث الرسمي لريال مدريد عن موقف فينيسيوس جونيور لاعب الفريق من المشاركة في مواجهة رايو فايكانو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فايكانو مساء اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد قد أعلن قائمة الفريق التي ستشارك في المباراة بدون تواجد فينيسيوس الذي حصل على بطاقة حمراء في المباراة الماضية ضد فالنسيا.

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وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن قرار لجنة المسابقات بإلغاء بطاقة فينيسيوس جونيور الحمراء والتي حصل عليها أمام فالنسيا.

وقال كاميلو في تصريحات لـ FilGoal.com: "فينيسيوس جونيور لن ينضم لقائمة ريال مدريد ليشارك ضد رايو فايكانو رغم إلغاء طرده".

وتابع "اللاعب تعرض لإصابة بضربة في الركبة اليسرى لم يكتمل شفاؤه منها، كما توجد شكوك حول لحاقه بمواجهة إشبيلية المقبلة".

وسيلعب ريال مدريد ضد إشبيلية يوم السبت المقبل على ملعب راموس سانشيز بزخوان.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وضمن برشلونة التتويج رسميا بالدوري قبل 4 جولات على النهاية بعد وصوله للنقطة الـ 85.

ريال مدريد رايو فايكانو الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور
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