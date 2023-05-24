بعد 11 عاما.. جوردي ألبا يرحل عن برشلونة

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

جوردي ألبا

من المنتظر أن يعلن نادي برشلونة وجوردي ألبا انفصالهما مساء الأربعاء حسب تقارير إسبانية عديدة.

وذكرت إذاعة كادينا سير الكتالونية أن ألبا وبرشلونة سيعلنان الخبر خلال دقائق أو ساعات على الأكثر.

كما أكدت جريدة أس الخبر، في انتظار إعلان برشلونة أو اللاعب البالغ من العمر 34 عاما.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرضا لتشيسي من أجل ماونت تقارير مكسيكية: بعد مونتيري.. أوسوريو ضمن المرشحين لتدريب كلوب أمريكا تشافي: إلغاء طرد فينيسيوس فاجئني.. ولا يجب خلط الأمور إلغاء بطاقة فينيسيوس الحمراء.. وعقوبة على نادي فالنسيا وجماهيره

عقب خروجه من برشلونة يمكن للدولي الإسباني أن ينتقل لأي فريق في صفقة انتقال حر.

قبل شهرين، أوضحت صحيفة أس في تقرير لها أن برشلونة سيجتمع مع ألبا ويطلب منه تقليل راتبه، إذ أنه يحصل سنويا على 38 مليون يورو.

ويرغب برشلونة في تقليل ميزانيته بـ200 مليون يورو خلال الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أنه حال رفض ألبا تخفيض راتبه فأنه قد يُجبر على الرحيل عن صفوف النادي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد ألبا في وقت سابق أنه يرغب في الاستمرار في برشلونة حتى نهاية تعاقده المستمر حتى صيف عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يرغب في تقليل راتب ألبا في ظل عدم مشاركته أساسيا لصالح اللاعب الشاب أليخاندرو بالدي.

إذ لعب جوردي هذا الموسم 29 مباراة فقط.

وانضم ألبا إلى البلوجرانا في صيف عام 2012 قادما من صفوف فالنسيا.

وخاص صاحب الـ34 عاما مع برشلونة 458 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 27 هدفا وصنع 99.

وحصد ألبا مع برشلونة 18 لقبا، أخرهم كان لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

قبل أيام أعلن برشلونة رحيل لاعبه المخضرم سيرجيو بوسكيتس.

جوردي ألبا برشلونة
نرشح لكم
ريال مدريد يكشف لـ في الجول موقف فينيسيوس من المشاركة ضد فايكانو بعد إلغاء طرده تشافي: إلغاء طرد فينيسيوس فاجئني.. ولا يجب خلط الأمور إلغاء بطاقة فينيسيوس الحمراء.. وعقوبة على نادي فالنسيا وجماهيره سقوط جديد بعد الفوز باللقب.. بلد الوليد يهزم برشلونة ويجدد آمال البقاء في الدوري تشكيل برشلونة - تبديلات عديدة من تشافي أمام بلد الوليد كافاني: سنواتي في نابولي هي الأهم خلال مسيرتي مؤتمر أنشيلوتي: في إنجلترا تم حل مشكة إهانة اللاعبين.. ولا أقلق أن يرحل فينيسيوس عن ريال مدريد بيان - لاليجا تستعرض 13 واقعة تحركت فيها ضد العنصرية في الدوري الإسباني
أخر الأخبار
ريال مدريد يكشف لـ في الجول موقف فينيسيوس من المشاركة ضد فايكانو بعد إلغاء طرده 13 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد 11 عاما.. جوردي ألبا يرحل عن برشلونة 18 دقيقة | الدوري الإسباني
ديلي ميل: مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرضا لتشيسي من أجل ماونت 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري NBA - بوسطن يحرم ميامي من التأهل للنهائي مؤقتا 45 دقيقة | NBA
حازم فتوح: سيف جعفر مستمر مع الزمالك ولديه عرض إماراتي.. وهذه خيارات رامي ربيعة 54 دقيقة | الكرة المصرية
5 سيناريوهات تتوج حجازي وطارق حامد بلقب الدوري السعودي السبت المقبل ساعة | السعودية
تقارير مكسيكية: بعد مونتيري.. أوسوريو ضمن المرشحين لتدريب كلوب أمريكا ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - انتظام رباعي الفريق بعد امتثاله للشفاء من الإصابة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات