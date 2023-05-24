بعد 11 عاما.. جوردي ألبا يرحل عن برشلونة

من المنتظر أن يعلن نادي برشلونة وجوردي ألبا انفصالهما مساء الأربعاء حسب تقارير إسبانية عديدة.

وذكرت إذاعة كادينا سير الكتالونية أن ألبا وبرشلونة سيعلنان الخبر خلال دقائق أو ساعات على الأكثر.

كما أكدت جريدة أس الخبر، في انتظار إعلان برشلونة أو اللاعب البالغ من العمر 34 عاما.

عقب خروجه من برشلونة يمكن للدولي الإسباني أن ينتقل لأي فريق في صفقة انتقال حر.

🚨 ÚLTIMA HORA ❌ Jordi Alba no seguirá en el Barça 🔗 https://t.co/tVn1FHhJMc pic.twitter.com/vFVaSn3Ead — Diario AS (@diarioas) May 24, 2023

قبل شهرين، أوضحت صحيفة أس في تقرير لها أن برشلونة سيجتمع مع ألبا ويطلب منه تقليل راتبه، إذ أنه يحصل سنويا على 38 مليون يورو.

ويرغب برشلونة في تقليل ميزانيته بـ200 مليون يورو خلال الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أنه حال رفض ألبا تخفيض راتبه فأنه قد يُجبر على الرحيل عن صفوف النادي في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد ألبا في وقت سابق أنه يرغب في الاستمرار في برشلونة حتى نهاية تعاقده المستمر حتى صيف عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يرغب في تقليل راتب ألبا في ظل عدم مشاركته أساسيا لصالح اللاعب الشاب أليخاندرو بالدي.

إذ لعب جوردي هذا الموسم 29 مباراة فقط.

وانضم ألبا إلى البلوجرانا في صيف عام 2012 قادما من صفوف فالنسيا.

وخاص صاحب الـ34 عاما مع برشلونة 458 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 27 هدفا وصنع 99.

وحصد ألبا مع برشلونة 18 لقبا، أخرهم كان لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

قبل أيام أعلن برشلونة رحيل لاعبه المخضرم سيرجيو بوسكيتس.

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