دوري NBA - بوسطن يحرم ميامي من التأهل للنهائي مؤقتا

منع بوسطن سلتيكس منافسه ميامي هيت من التأهل إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA بدون أي خسارة.

وكان هيت متقدما 3-0 في نتيجة سلسلة نهائي القسم الشرقي، قبل أن يفوز سلتيكس بالمباراة الرابعة 116-99 ليجدد آماله الضئيلة في الوصول للنهائي.

وكان جيسون تيتوم أفضل مسجلي بوسطن في اللقاء برصيد 33 نقطة، فيما سجل جايلين براون 17 نقطة.

على الجانب الآخر كان جيمي باتلر أفضل مسجلي ميامي هيت بـ29 نقطة.

ميامي هيت يتقدم حاليا بنتيجة 3-1 في السلسلة التي يحسمها من يصل لفوزه الرابع أولا.

ويتمنى بوسطن سلتيكس أن يصبح أول فريق في تاريخ البطولة يقلب تأخره في سلاسل الإقصائيات من 0-3 إلى الفوز 4-3.

Jayson Tatum shines as the @celtics win Game 4 on the road! 34 PTS, 11 REB, 7 AST, 2 BLK, 5 3PM ECF Game 5: Thursday, 8:30pm/et on TNT pic.twitter.com/prAkjK9aoM — NBA (@NBA) May 24, 2023

وتقام المباراة الخامسة في بوسطن يوم الخميس.

الفائز سيواجه دنفر ناجتس في النهائي، بعدما فاز الأخير على لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 4-0 في نهائي القسم الغربي.