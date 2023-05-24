دوري NBA - بوسطن يحرم ميامي من التأهل للنهائي مؤقتا

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 12:58

كتب : FilGoal

بوسطن سيلتكس

منع بوسطن سلتيكس منافسه ميامي هيت من التأهل إلى نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA بدون أي خسارة.

وكان هيت متقدما 3-0 في نتيجة سلسلة نهائي القسم الشرقي، قبل أن يفوز سلتيكس بالمباراة الرابعة 116-99 ليجدد آماله الضئيلة في الوصول للنهائي.

وكان جيسون تيتوم أفضل مسجلي بوسطن في اللقاء برصيد 33 نقطة، فيما سجل جايلين براون 17 نقطة.

أخبار متعلقة:
دوري NBA - يوكيتش يقود ناجتس للنهائي بإسقاط ليبرون وليكرز دوري NBA - ميامي يواصل قهر بوسطن ويقترب من النهائي دوري NBA - بـ 37 نقطة لـ موراي.. ناجتس يهزم ليكرز ثالثا في نهائي الغرب دوري NBA - ميامي يقهر بوسطن في ملعبه ببداية سلسلة نهائي الشرق

على الجانب الآخر كان جيمي باتلر أفضل مسجلي ميامي هيت بـ29 نقطة.

ميامي هيت يتقدم حاليا بنتيجة 3-1 في السلسلة التي يحسمها من يصل لفوزه الرابع أولا.

ويتمنى بوسطن سلتيكس أن يصبح أول فريق في تاريخ البطولة يقلب تأخره في سلاسل الإقصائيات من 0-3 إلى الفوز 4-3.

وتقام المباراة الخامسة في بوسطن يوم الخميس.

الفائز سيواجه دنفر ناجتس في النهائي، بعدما فاز الأخير على لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 4-0 في نهائي القسم الغربي.

NBA ميامي هيت بوسطن سلتيكس
نرشح لكم
دوري NBA - يوكيتش يقود ناجتس للنهائي بإسقاط ليبرون وليكرز دوري NBA - ميامي يواصل قهر بوسطن ويقترب من النهائي دوري NBA - ميامي يقهر بوسطن في ملعبه ببداية سلسلة نهائي الشرق دوري NBA - يوكيتش يقود ناجتس لإسقاط ليبرون وليكرز في افتتاح نهائي الغرب دوري NBA - بوسطن يضرب موعدا ناريا مع ميامي في نهائي الشرق دوري NBA - تقدم من جديد.. ليكرز يفوز على واريورز بفارق 30 نقطة دوري NBA - هاردن يقود سيكسرز للتقدم على بوسطن في نصف النهائي.. ودينفر يهزم صنز للمرة الثانية دوري NBA - بعد مباراة سابعة ضد كينجز.. كيري يحمل واريورز إلى مواجهة ليبرون جيمس
أخر الأخبار
رغم انضمامه في منتصف الموسم.. رونالدو ينافس على جائزة هداف الدوري السعودي 2 ساعة | السعودية
قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم.. فان نيستلروي يرحل عن تدريب إيندهوفن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - فتح باب تذاكر المباريات المؤجلة من الدوري 3 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - مشاكل حراسة الأهلي تتواصل.. إصابة حمزة علاء وصعوبة لحاقه بنهائي إفريقيا 3 ساعة | الدوري المصري
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن مواعيد فترتي الانتقالات 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
لا جازيتا ديلو سبورت: أوبيندا يجذب اهتمام ميلان 3 ساعة | الكرة الأوروبية
تأكيد استضافة الكويت لخليجي 26 3 ساعة | الوطن العربي
ريال مدريد يكشف لـ في الجول موقف فينيسيوس من المشاركة ضد فايكانو بعد إلغاء طرده 4 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات