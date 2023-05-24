حازم فتوح: سيف جعفر مستمر مع الزمالك ولديه عرض إماراتي.. وهذه خيارات رامي ربيعة

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 12:49

كتب : FilGoal

سيف فاروق جعفر الزمالك ضد البنك الأهلي

كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين موقف سيف فاروق جعفر ورامي ربيعة من التجديد لـ الزمالك والأهلي على الترتيب.

سيف فاروق جعفر

النادي : الزمالك

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

وينتهي تعاقد الثنائي مع القطبين بنهاية الموسم الجاري ويحق لكل لاعب التوقيع لأي فريق دون العودة لنادية.

وقال حازم فتوح عبر قناة النهار: "سيف فاروق جعفر مستمر مع الزمالك وسيتم تجديد تعاقده".

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وأوضح "لديه عرض رسمي من الإمارات ومسؤولي النادي يعلمون بذلك، والأولوية للزمالك حتى هذه اللحظة".

وخاض سيف 20 مباراة سجل هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات بقميص الزمالك الموسم الجاري.

وتطرق للحديث عن مستقبل رامي ربيعة قائلا: "رامي ربيعة ليس لديه أي خيارات، إما البقاء في الأهلي أو خوض تجربة خارج مصر".

وأضاف "بسبب ضغط مباريات الأهلي خارجيا ومحليا لم يحدث أي جديد في ملف المفاوضات مع الفريق ونجهز بعض العروض الخارجية، ولن نتخذ أي خطوة بدون علم الأهلي رغم أحقيته بالتوقيع لأي فريق".

وخاض ربيعة الموسم الجاري 14 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس السوبر المصري.

وأتم "سنتحدث عن مستقبل أيمن أشرف بنهاية الموسم".

وينتهي تعاقد أيمن أشرف مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ولم يخض أي مباراة تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني الحالي للفريق.

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