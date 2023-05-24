مران الزمالك - انتظام رباعي الفريق بعد امتثاله للشفاء من الإصابة

استأنف الزمالك مرانه اليومي صباح الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بمنطقة 100 عقبة.

وشهد المران انتظام الرباعي ناصر منسي وعمر جابر وأحمد فتوح ومحمد عبد الغني بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

وخاض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الداخلية تدريبات استشفائية لتجنب الإرهاق.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك على شرح الأخطاء للاعبين بالإضافة إلى شرح برنامج الفريق وأبرز الجمل الفنية المراد تنفيذها.

وكان الزمالك قد تعادل مع مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة الماضية على ملعب السويس الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 47 وبفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثالث.