فرج عامر لـ في الجول: إجراء الجراحة لـ أجايي وسموحة لن يتأخر عن لاعبه

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن إجراء جراحة لـ جونيور أجايي لاعب الفريق بعد نهاية الإجراءات.

جونيور أجاي النادي : سموحة سموحة

وأوضح حازم فتوح وكيل النيجيري أن إصابة اللاعب تفاقمت بعد أشهر من إجراء الجراحة عقب إصابته بكسر مضاعف في الساق.

وقال فرج عامر عبر FilGoal.com: "ليس لدينا مشكلة في إجراء جراحة لجونيور أجايي، ستتم بعد نهاية الإجراءات".

وشدد "سموحة لن يتأخر عن لاعبه".

وأتم "وهذا شيء إنساني للاعب تعرض لإصابة في النادي".

ويعاني أجايي من إصابة بكسر في قصبة القدم منذ شهر أكتوبر الماضي منعته من المشاركة مع الفريق في أي مباراة رسمية منذ انضمامه.

وقال حازم فتوح عبر قناة النهار: "رفعنا شكوى ضد سموحة بعد نهاية الطرق الودية التي لم تصل لحل، نحن لا نتحدث عن جانب مادي بل صحي وحالة خطرة للاعب لأنه يحتاج لتدخل جراحي منذ شهر أبريل الماضي بسبب حدوث مشكلة في العملية الجراحية السابقة".

وأضاف "اللاعب أبلغ المسؤولين ولم يحدث أي تجاوب".

وكشف "الإصابة حدثت قبل بداية الموسم خلال مباراة ودية سموحة ضد القناة وخلال التحام تعرض لكسر مضاعف في الساق، وأجريت عملية تركيب شرائح ومسامير بمعرفة نادي سموحة".

وأوضج "خلال تلك الفترة لم يظهر أي تحسن بعد 7-8 أشهر، للأسف هناك ميكروب أدى لالتهاب في عظام اللاعب بسبب العملية وحجم الضرر لن يظهر إلا من خلال إجراء عملية جديدة".

وكان أجايي قد انضم لسموحة في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.