العشري: أحدد طموح لألعب من أجله دائما.. ووجدت هويتي في فاركو

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 11:47

كتب : FilGoal

طارق العشري - فاركو

يرى طارق العشري مدرب نادي فاركو أن فوز فريقه على سموحة سيكون خطوة للبناء عليها من أجل المنافسة على مركز متقدم في الفترة المقبلة.

وحقق فاركو الفوز على سموحة هدف دون مقابل سجله محمود حمادة في الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

وقال العشري عبر القناة الأولى: " بدون شك حصلنا على 3 نقاط مهمين جدا نقلونا للمنافسة على المركز الخامس والجميع يعرف أين كان فاركو وحاليا يحتل المركز السادس ولدينا مباريات متبقية لتحسين مركزنا أكثر".

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وتابع "سنحاول البناء على الـ 3 نقاط في المستقبل لأنني أحب العمل في الأجواء التنافسية".

وأضاف "أنا دائما ما أضع لنفسي طموح لألعب من أجله وبعد انتقالي لفاركو وجدت هويتي لأن النادي يمتلك مجلس إدارة جيد وطموح كبير وأجواء جيدة واللاعبين كانوا بحاجة إلى نظام فقط لأنهم ليسوا أقل من لاعبي الفرق الكبيرة".

وواصل "الموسم الماضي توليت تدريب طلائع الجيش في نفس الظروف وأنهيت الموسم في المركز الرابع".

وارتفع رصيد فاركو للنقطة الـ 40 في المركز السادس بفارق نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس.

فاركو سموحة الدوري المصري طلائع الجيش
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