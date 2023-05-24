رئيس البنك الأهلي: لا شيء مضمون في صراع الهبوط.. وغياب ثنائي الفريق ضد الداخلية

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 11:22

كتب : FilGoal

كريم بامبو - الزمالك ضد البنك الأهلي

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي إصابة كريم بامبو هداف الفريق وغيابه عن لقاء الفريق المقبل.

وانتصر البنك الأهلي على أسوان بنتيجة 2-1 وأشعل صراع الهبوط في الدوري المصري.

وقال رئيس نادي البنك الأهلي عبر صدى البلد: "اللاعبون أثبتوا أن هذا المركز ليس المناسب لهم في الدوري هذا الموسم".

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وأضاف "الصراع اشتعل بين 7-8 فرق ولا شيء مضمون، هنأت اللاعبين بعد المباراة وأخبرتهم أن نغلق الصفحة لأننا سنواجه الداخلية في المباراة المقبلة أمام منافس مباشر".

وأكمل "كريم بامبو أصيب وسيغيب عن المباراة المقبلة بسبب تراكم البطاقات، وإسلام جابر أيضا سيغيب لنفس السبب".

وساهم كل من بامبو وهلال بـ 45% من أهداف البنك الأهلي في الدوري المصري الموسم الجاري، حيث سجل الثنائي 14 هدفا من أصل 31 للفريق بأكمله.

وأتم "أثق في اللاعبين والجهاز الفني ونريد أن نتم المهمة بنجاح، كان الهدف المنافسة على مركز متقدم وليس التفكير في البقاء، باق لدينا 5 مباريات ونريد تحقيق الـ 15 نقطة".

وحقق البنك الأهلي أول فوز خارج قواعده في الدوري المصري الموسم الجاري، حيث خسر من قبل 9 مباريات وتعادل في 5.

فوز البنك الأهلي رفع رصيده لـ 31 نقطة وصل بها للمركز الـ 13 في جدول الترتيب بنفس رصيد أسوان الذي ظل في المركز الرابع عشر، وكلاهما من 29 مباراة.

وبات كلا الفريقين على بُعد 3 نقاط من المركز السادس عشر الذي يحتله الداخلية من 29 مباراة.

الدوري المصري أشرف نصار البنك الأهلي
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