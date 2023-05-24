تشافي: إلغاء طرد فينيسيوس فاجئني.. ولا يجب خلط الأمور

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 11:15

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز - برشلونة

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على شعوره بالمفاجأة بسبب إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها فينيسيوس جونيور.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد ألغت بطاقة فينيسيوس لعدم إظهار الصورة كاملة من تقنية الفيديو.

وخسر برشلونة من بلد الوليد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الت 36 من الدوري الإسباني.

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وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: من الصعب التحضير لمثل تلك المباريات لأن المهمة قد تحققت بالفعل وتلك المباريات يحتاجونها أكثر منا".

وتابع "نعرف أن بلد الوليد يلعبون بنظامين، لقد أغلقوا علينا بشكل جد وحصلوا على الأفضلية لأننا ارتكبنا غلطتين ولم نكن في أفضل نسخة لنا".

"إلغاء طرد فينيسيوس؟ لا أعرف لقد تحدثت بالفعل من قبل عن مشكلة العنصرية، لكن أنا متفاجئ من إلغاء الطرد لأن هناك اعتداء حدث وكان واضحا ولا أعرف إذا كان ذلك عادلا، رأيي أن أعمال العنصرية يجب أن تراقب ولكن كان هناك اعتداء ولا علاقة للأمرين ببعضهما ولا يجب خلط الأمور".

وتابع "تحدثت مع كوندي وكانت واضحة، أعرف أن الكثير من الجلبة تثار حول الأمر ولكن لا أرى أي مشكلة".

وضمن برشلونة التتويج رسميا بالدوري قبل 4 جولات على النهاية بعد وصوله للنقطة 85.

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