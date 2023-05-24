مواعيد مباريات الأربعاء 24 مايو 2023 - سلة الأهلي في BAL.. ونهائي كأس إيطاليا ودوري مصري وإنجليزي

إثارة متواصلة محليا وسلة الأهلي في نصف نهائي BAL ونهائي كأس إيطاليا ومواجهة مرتقبة في الدوري الإنجليزي وريال مدريد يخوض مواجهة جديدة في الدوري الإسباني، وصراع شرس ممتد في الدرجة الثانية المصرية.

يقدم FilGoal.com لكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

تتواصل مباريات الجولة 29 من الدوري المصري حيث تقام مواجهة فيوتشر وسيراميكا كليوباترا وتذاع على أون تايم سبورتس 1 وتبدأ في التاسعة والنصف مساءً.

وفي نفس التوقيت على أون تايم سبورتس 2 تقام مباراة بيراميدز وحرس الحدود لكن مؤجلة من الجولة 22.

كأس مصر

تتواصل مباريات كأس مصر لحساب دور الـ 32 حيث يلتقي الإسماعيلي والنجوم وتذاع المباراة التي تبدأ في السادسة مساءً على أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإفريقي لكرة السلة

في نصف النهائي يلتقي الأهلي مع استاد مالي في بطولة إفريقيا BAL لكرة السلة والتي تقام في كيجالي برواندا.

تبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساءً وتذاع على موقع البطولة الرسمي BAL.com.

الدوري الإنجليزي

في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 32 يحل مانشستر سيتي البطل مع برايتون وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 بريميوم وتبدأ في العاشرة مساءً.

كأس إيطاليا

يلتقي إنتر حامل اللقب مع فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا 2023 على ملعب الأولمبيكو.

تبدأ المباراة في العاشرة مساءً وتذاع على أبو ظبي بريميوم 1.

الدوري الإسباني

في الثامنة والنصف مساءً يحل رايو فايكانو ضيفا على ريال مدريد وتذاع على بي إن سبورتس 1.

الدرجة الثانية

في قمة مجموعة بحري يلتقي أبو قير للأسمدة مع دكرنس في الخامسة مساءً.

وفي نفس التوقيت يحل طنطا على بايونيرز، فيما يلعب بلدية المحلة مع نبروه.

ويلتقي جمهورية شبين مع المصري بالسلوم.