مواعيد مباريات الأربعاء 24 مايو 2023 - سلة الأهلي في BAL.. ونهائي كأس إيطاليا ودوري مصري وإنجليزي

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 10:30

كتب : FilGoal

الأهلي - سلة

إثارة متواصلة محليا وسلة الأهلي في نصف نهائي BAL ونهائي كأس إيطاليا ومواجهة مرتقبة في الدوري الإنجليزي وريال مدريد يخوض مواجهة جديدة في الدوري الإسباني، وصراع شرس ممتد في الدرجة الثانية المصرية.

يقدم FilGoal.com لكم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
كرة سلة - انطلاق نسخة جديدة من بطولة ريد بُل "هاف كورت" 27 مايو كرة سلة - موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي الدوري الإفريقي سلة - بترو دي لواندا يتأهل إلى نصف نهائي BAL سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: وافقنا على إعارة أنس أسامة للأهلي الليبي

تتواصل مباريات الجولة 29 من الدوري المصري حيث تقام مواجهة فيوتشر وسيراميكا كليوباترا وتذاع على أون تايم سبورتس 1 وتبدأ في التاسعة والنصف مساءً.

وفي نفس التوقيت على أون تايم سبورتس 2 تقام مباراة بيراميدز وحرس الحدود لكن مؤجلة من الجولة 22.

كأس مصر

تتواصل مباريات كأس مصر لحساب دور الـ 32 حيث يلتقي الإسماعيلي والنجوم وتذاع المباراة التي تبدأ في السادسة مساءً على أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإفريقي لكرة السلة

في نصف النهائي يلتقي الأهلي مع استاد مالي في بطولة إفريقيا BAL لكرة السلة والتي تقام في كيجالي برواندا.

تبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساءً وتذاع على موقع البطولة الرسمي BAL.com.

الدوري الإنجليزي

في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 32 يحل مانشستر سيتي البطل مع برايتون وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 بريميوم وتبدأ في العاشرة مساءً.

كأس إيطاليا

يلتقي إنتر حامل اللقب مع فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا 2023 على ملعب الأولمبيكو.

تبدأ المباراة في العاشرة مساءً وتذاع على أبو ظبي بريميوم 1.

الدوري الإسباني

في الثامنة والنصف مساءً يحل رايو فايكانو ضيفا على ريال مدريد وتذاع على بي إن سبورتس 1.

الدرجة الثانية

في قمة مجموعة بحري يلتقي أبو قير للأسمدة مع دكرنس في الخامسة مساءً.

وفي نفس التوقيت يحل طنطا على بايونيرز، فيما يلعب بلدية المحلة مع نبروه.

ويلتقي جمهورية شبين مع المصري بالسلوم.

الأهلي سلة الدوري المصري الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تقرير مكسيكي: أوسوريو لا يزال أبرز المرشحين لقيادة كلوب أمريكا.. وهيريرا أول صفقاته مواعيد مباريات الإثنين 29 مايو 2023.. الأهلي في اختباره الأخير قبل نهائي الأبطال بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية الثانية للفريقين.. محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مكالمة من دورة المياه.. ساسي يروي موقفا طريفا مع طارق حامد ساسي: سأشجع الوداد أمام الأهلي.. وكلما فاز الزمالك بالألقاب سقط بعدها توقف 25 دقيقة وعُطل الفيديو ورفض استكمال اللعب في لقاء إنبي وفيوتشر بكأس مصر خدمة في الجول - فتح باب تذاكر مباريات الجولة 30 من الدوري
أخر الأخبار
تقرير مكسيكي: أوسوريو لا يزال أبرز المرشحين لقيادة كلوب أمريكا.. وهيريرا أول صفقاته 5 دقيقة | الدوري المصري
مبابي يكشف مستقبله الموسم المقبل 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
مكافآت تتويج اتحاد جدة تصل إلى 3 ملايين ريال ساعة | السعودية
كرة يد - بسبب المستحقات.. تفاصيل شكوى لاعبي الزمالك الجماعية ورد الاتحاد المصري 2 ساعة | رياضات أخرى
تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رغم فوز فرنسا.. تأهل تونس ضمن ثلاثي إفريقي إلى ثمن نهائي كأس العالم للشباب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش - تأهل ثلاثي دجلة إلى ربع النهائي.. ومؤمن ونور الطيب يودعان منافسات الجونة 2 ساعة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الإثنين 29 مايو 2023.. الأهلي في اختباره الأخير قبل نهائي الأبطال 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 2 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 3 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 4 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش