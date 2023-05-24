سقوط جديد بعد الفوز باللقب.. بلد الوليد يهزم برشلونة ويجدد آمال البقاء في الدوري

تلقى برشلونة الهزيمة الثانية علىالتوالي في الدوري الإسباني وهذه المرة أمام بلد الوليد.

وفاز بلد الوليد على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 36 من الدوري.

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي لبرشلونة بعدما حسم لقب الدوري لصالحه، وبعد أن خسر المباراة السابقة ريال سوسيداد.

وجدد بلد الوليد آماله في البقاء وعدم الهبوط من الدوري الإسباني بعد هذا الفوز.

📋تشكيل برشلونة رافينيا وليفاندوفسكي يقودان الهجوم أمام ريال بلد الوليد🔵🔴#في_إسبانيا pic.twitter.com/8eTHV3Ix24 — FilGoal (@FilGoal) May 23, 2023

ورفع بلد الوليد رصيده إلى النقطة 38 في المركز الـ17 بجدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن خيتافي صاحب المركز الـ16 والذي سيلعب ضد ريال بيتيس.

بينما تجمد رصيد برشلونة بطل الدوري عند النقطة 85.

تقدم بلد الوليد بهدف في الدقيقة الثانية سجله أندرياس كريستينسن مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه.

وذلك بعد أن حول عرضية من الناحية اليسرى بضربة رأسية إلى شباك حارسه مارك أندري تير شتيجن.

وحصل بلد الوليد على ركلة جزاء في الدقيقة 22 بعد عرقلة لاعبه جونزالو بلاتا من قبل إريك جارسيا.

ليسجل كايل لارين هدف بلد الوليد الثاني من ركلة الجزاء.

وأضاف كايل لارين الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 73.

وأخيرا سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 84 بعد انفراد بالمرمى ليضع الكرة في الشباك.

وشهدت المباراة لقطة دعم من رافينيا لاعب برشلونة أثناء استبداله إلى مواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بسبب ما حدث معه خلال مباراة فالنسيا.

رافينيا يدعم فينيسيوس لحظة خروجه من الملعب أمام بلد الوليد 👏👏 pic.twitter.com/O54c6RkkIH — FilGoal (@FilGoal) May 23, 2023

video:1