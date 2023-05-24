سقوط جديد بعد الفوز باللقب.. بلد الوليد يهزم برشلونة ويجدد آمال البقاء في الدوري

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 01:02

كتب : FilGoal

برشلونة - بلد الوليد

تلقى برشلونة الهزيمة الثانية علىالتوالي في الدوري الإسباني وهذه المرة أمام بلد الوليد.

وفاز بلد الوليد على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 36 من الدوري.

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي لبرشلونة بعدما حسم لقب الدوري لصالحه، وبعد أن خسر المباراة السابقة ريال سوسيداد.

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وجدد بلد الوليد آماله في البقاء وعدم الهبوط من الدوري الإسباني بعد هذا الفوز.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى النقطة 38 في المركز الـ17 بجدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن خيتافي صاحب المركز الـ16 والذي سيلعب ضد ريال بيتيس.

بينما تجمد رصيد برشلونة بطل الدوري عند النقطة 85.

تقدم بلد الوليد بهدف في الدقيقة الثانية سجله أندرياس كريستينسن مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه.

وذلك بعد أن حول عرضية من الناحية اليسرى بضربة رأسية إلى شباك حارسه مارك أندري تير شتيجن.

وحصل بلد الوليد على ركلة جزاء في الدقيقة 22 بعد عرقلة لاعبه جونزالو بلاتا من قبل إريك جارسيا.

ليسجل كايل لارين هدف بلد الوليد الثاني من ركلة الجزاء.

وأضاف كايل لارين الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 73.

وأخيرا سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 84 بعد انفراد بالمرمى ليضع الكرة في الشباك.

وشهدت المباراة لقطة دعم من رافينيا لاعب برشلونة أثناء استبداله إلى مواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بسبب ما حدث معه خلال مباراة فالنسيا.

برشلونة بلد الوليد الدوري الإسباني
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