تمريرات دقيقة.. ماذا قدم حجازي أمام الباطن

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 01:01

كتب : FilGoal

أحمد حجازي

بمشاركة المدافع أحمد حجازي، تغلب اتحاد جدة على الباطن بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي.

وسجل البرازيلي رومارينيو هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 9 من عمر المباراة.

وبنهاية الجولة 28 حافظ الاتحاد على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة.

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فيما حافظ النصر على آماله ورفع رصيده إلى 60 نقطة قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ماذا قدم حجازي أمام الباطن؟

عدد الدقائق: 90

الأهداف: 0

صناعة الأهداف: 0

تسديدات: 1

لمس الكرة: 61

تمريرات دقيقة: 45/48 بواقع (94%)

كرات طويلة دقيقة: 5/7 بواقع (71%)

الالتحامات الأرضية: 1/2 بواقع (50%)

الالتحامات الهوائية: 1/2 بواقع (50%).

ويحتاج اتحاد جدة 3 نقاط خلال الجولتين المقبلتين لحسم لقب الدوري رسميا.

ويغيب لقب الدوري عن الفريق الذي يضم الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد منذ عام 2009.

في المقابل بات نادي الباطن أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى السعودي بعدما توقف رصيده عند 19 نقطة في المركز الأخير.

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