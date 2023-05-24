مؤتمر كولر: ليس لدي ما يسمى بلاعب أساسي.. وهناك قواعد في الأهلي بشأن شارة القيادة

الأربعاء، 24 مايو 2023 - 00:35

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - علي معلول - الأهلي

رفض مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي ما يسمى بلاعب أساسي وآخر بديل.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف المدرب السويسري عن إجراء سياسة التدوير خلال مباراتي الدوري المقبلتين قبل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما رفض كولر فكرة إجراء تبديلات معينة من أجل حصول علي معلول على شارة القيادة.

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وافتتح كولر حديثه في المؤتمر الصحفي قائلا: "ما معنى لاعب أساسي؟ لدي قائمة كبيرة ولا يوجد ما يسمى بلاعب أساسي وليس لدي تلك الفكرة، لدينا العديد من المباريات وندرس الخيارات المتاحة في كل مواجهة بناء على التدريبات والإصابات".

وتابع "لا أعلم ما سيحدث في المباراة المقبلة ومن سيشارك أو يغيب، ما يهمني أن اللاعبين الغائبين عن المشاركة في المباريات المقبلة أن أرى منهم 100% في التدريبات، ولكن من سيمنحني 60% لن أراه".

وشدد كولر "من يحارب خلال الفترة المقبلة ويعطي 100% بالتأكيد سيحصل على فرصة، بالطبع هناك بعض التعديلات في المباراتين المقبلتين لمنح راحة لبعض اللاعبين ولكن من هم وكيف؟ لا أعلم حاليا".

أما عن استمرار بعض اللاعبين في التشكيل الأساسي أجاب "نعم يكون هناك مخاطرة باللعب بنفس اللاعبين خلال فترة ضغط المباريات مثل ذلك، ولهذا سيتم دراسة دقائق اللعب لهم وسنرى الأفضل للحفاظ على اللاعبين".

وعن رغبة الجماهير منح شارة القيادة لعلي معلول أوضح "هناك قواعد للأمر في النادي الأهلي، أعلم أن الجماهير تتحدث كثيرا في تلك الجزئية خلال الفترة الماضية ولكن هذا لا يعنيني إطلاقا".

وكشف كولر "لن أجري تبديلا من أجل حصول معلول على شارة القيادة، ربما يحدث ذلك ولكن بصورة طبيعية أما لمجاملة أحد لن يحدث ذلك مني أبدا".

واختتم كولر تصريحاته "الجماهير لا ترى التدريبات أو ما يحدث في الكواليس، هناك من يريد لاعب معين يشارك أو آخر يرتدي شارة القيادة إذا كان الأمر كذلك سأجلس في المنزل والجمهور يأتي ليدرب الفريق".

وتغلب الأهلي على إنبي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق لينفرد بصدارة الترتيب.

ويلعب الأهلي في الثامنة من مساء الجمعة أمام طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 22.

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