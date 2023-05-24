عبد الحفيظ: نرفض الحديث عن دوري الأبطال حاليا.. ولا نريد تكرار خطأ العام الماضي

رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي الحديث عن دوري أبطال إفريقيا قبل الانتهاء من مواجهة سيراميكا كليوباترا.

وتغلب الأهلي على إنبي بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

ويتبقى للأهلي مواجهة كل من طلائع الجيش يوم 26 مايو وسيراميكا كليوباترا يوم 29 مايو قبل مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر صفحة الأهلي الرسمية: "بالتأكيد هناك صعوبة للفصل بين مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري".

وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي "لكن لا نريد الحديث عن إفريقيا في الوقت الحالي".

وأوضح عبد الحفيظ "لدينا مباراتان أمام طلائع الجيش ثم سيراميكا كليوباترا، وبعد ذلك نعود للتفكير في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع "لاعبو الأهلي حققوا رقما مميزا بالوصول إلى أربعة نهائيات متتالية".

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته "لا نريد الكثير من الحديث مثلما حدث الموسم الماضي وهو ما أخذ الكثير من تركيزنا".

ويلعب الأهلي أمام الوداد المغربي ذهابا على استاد القاهرة يوم 4 يونيو المقبل.

بينما تقام مباراة الإياب في المغرب يوم 11 من الشهر نفسه.