الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق
الأربعاء، 24 مايو 2023 - 00:01
كتب : FilGoal
يحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الدوري المصري 2022 - 2023.
وينفرد الأهلي بقمة ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة من 22 مباراة خاضهم الفريق.
بينما طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة من 27 مباراة.
وحقق الأهلي الفوز في مبارات الأخيرة بهدفين دون مقابل أمام إنبي من تسجيل محمد شريف وأحمد عبد القادر.
بينما تعادل طلائع الجيش سلبيا أمام المقاولون العرب.
موعد المباراة والقناة الناقلة
تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 26 مايو 2023.
ويستضيف استاد الكلية الحربية المباراة.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.
ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.
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