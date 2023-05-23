ريمونتادا رونالدو تحرم اتحاد جدة من حسم الدوري السعودي

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 23:55

كتب : FilGoal

كريستانو رونالدو

حرم كريستيانو رونالدو نادي اتحاد جدة بقيادة الدولي المصري أحمد حجازي من حسم لقب الدوري السعودي قبل جولتين من النهاية.

وحول النصر تأخره بهدفين إلى الفوز بنتيجة 3-2 على نظيره الشباب في قمة الجولة 28 من الدوري السعودي.

وسجل أندرسون تاليسكا وعبد الرحمن غريب ورونالدو أهداف النصر، فيما أحرز كريستيان جوانكا هدفي نادي الشباب.

أخبار متعلقة:
لأول مرة في الموسم.. محمد شريف رجل مباراة الأهلي ضد إنبي الأهلي يستأنف الدوري بمواصلة الانتصارات بثنائية في إنبي بعد إصابته أمام إنبي.. فحص طبي لـ علي لطفي بهدف +94.. صاروخ محمود حمادة يمنح فاركو فوزا قاتلا على سموحة

Image

فيما فاز اتحاد جدة على الباطن بهدف دون رد وحافظ على صداراته لترتيب الدوري السعودي.

وسجل البرازيلي رومارينيو هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 9 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة احمد حجازي طوال الـ90 دقيقة وظهر بمستوى جيد خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة.

Image

وبنهاية الجولة 28 حافظ الاتحاد على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة.

فيما حافظ النصر على آماله ورفع رصيده إلى 60 نقطة قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ويحتاج اتحاد جدة 3 نقاط خلال الجولتين المقبلتين لحسم لقب الدوري رسميا.

ويغيب لقب الدوري عن الفريق الذي يضم الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد منذ عام 2009.

في المقابل بات نادي الباطن أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى السعودي بعدما توقف رصيده عند 19 نقطة في المركز الأخير.

أحمد حجازي كريستيانو رونالدو الدوري السعودي
نرشح لكم
تمريرات دقيقة.. ماذا قدم حجازي أمام الباطن رونالدو: الدوري السعودي سيكون ضمن أفضل 5 دوريات في العالم انتهت في الدوري السعودي - الاتحاد (1) - (0) الباطن.. النصر (3) - (2) الشباب.. الإثارة مستمرة الدوري السعودي – حجازي يقود اتحاد جدة أمام الباطن.. واستمرار غياب طارق حامد تطور جديد في واقعة البصق على تريزيجيه.. بيان ناري من فنربخشة بعد قرار الاتحاد التركي تريزيجيه: شعرت بالاستياء حين رأيت واقعة بصق لاعب فنربخشه مباراة مثالية رغم الإهدار.. ماذا قدم تريزيجيه في عودته كأساسي ضد كاراجومروك هاتريك إلا.. تريزيجيه ينفجر في وجه كاراجومروك ويقود طرابزون لفوز عريض
أخر الأخبار
إلغاء بطاقة فينيسيوس الحمراء.. وعقوبة على نادي فالنسيا وجماهيره 8 ساعة | الدوري الإسباني
سقوط جديد بعد الفوز باللقب.. بلد الوليد يهزم برشلونة ويجدد آمال البقاء في الدوري 8 ساعة | الدوري الإسباني
تمريرات دقيقة.. ماذا قدم حجازي أمام الباطن 8 ساعة | المحترفون
مؤتمر كولر: ليس لدي ما يسمى بلاعب أساسي.. وهناك قواعد في الأهلي بشأن شارة القيادة 8 ساعة | الدوري المصري
رونالدو: الدوري السعودي سيكون ضمن أفضل 5 دوريات في العالم 8 ساعة | السعودية
عبد الحفيظ: نرفض الحديث عن دوري الأبطال حاليا.. ولا نريد تكرار خطأ العام الماضي 9 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق 9 ساعة | الدوري المصري
ريمونتادا رونالدو تحرم اتحاد جدة من حسم الدوري السعودي 9 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 12-15 (3) مولودية بوسالم.. خسارة مفاجئة 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 3 على رأسهم فيرمينو.. ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين 4 وفد الأهلي يزور الترجي ويقدم اعتذارا عن المضايقات