لأول مرة في الموسم.. محمد شريف رجل مباراة الأهلي ضد إنبي

الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 23:54

كتب : FilGoal

محمد شريف - رجل مباراة الأهلي ضد إنبي

حصل محمد شريف مهاجم الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

ونجح شريف في تسجيل الهدف الافتتاحي في فوز الأهلي بهدفين دون مقابل ضد إنبي.

وبذلك يكون شريف قد حصل على الجائزة للمرة الأولى هذا الموسم.

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وجاءت أرقام شريف أمام إنبي كالآتي:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدف

التسديدات: 3

دقة التمريرات: 15 من 16 بنسبة 94%

لمس الكرة: 32

مراوغات: 2 من 3 بنسبة 67%

صراعات أرضية: 4 من 6 بنسبة 67%

صراعات هوائية: 0 من 2

ورفع شريف رصيده إلى تسعة أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم ليصبح ثالث هدافي المسابقة.

ويفصل شريف عن صدارة الهدافين خمسة أهداف، ويتصدر كريستوفر مابولولو هداف الدوري.

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