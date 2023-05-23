لأول مرة في الموسم.. محمد شريف رجل مباراة الأهلي ضد إنبي

حصل محمد شريف مهاجم الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

ونجح شريف في تسجيل الهدف الافتتاحي في فوز الأهلي بهدفين دون مقابل ضد إنبي.

وبذلك يكون شريف قد حصل على الجائزة للمرة الأولى هذا الموسم.

وجاءت أرقام شريف أمام إنبي كالآتي:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدف

التسديدات: 3

دقة التمريرات: 15 من 16 بنسبة 94%

لمس الكرة: 32

مراوغات: 2 من 3 بنسبة 67%

صراعات أرضية: 4 من 6 بنسبة 67%

صراعات هوائية: 0 من 2

ورفع شريف رصيده إلى تسعة أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم ليصبح ثالث هدافي المسابقة.

ويفصل شريف عن صدارة الهدافين خمسة أهداف، ويتصدر كريستوفر مابولولو هداف الدوري.