لأول مرة في الموسم.. محمد شريف رجل مباراة الأهلي ضد إنبي
الثلاثاء، 23 مايو 2023 - 23:54
كتب : FilGoal
حصل محمد شريف مهاجم الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام إنبي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري.
ونجح شريف في تسجيل الهدف الافتتاحي في فوز الأهلي بهدفين دون مقابل ضد إنبي.
وبذلك يكون شريف قد حصل على الجائزة للمرة الأولى هذا الموسم.
وجاءت أرقام شريف أمام إنبي كالآتي:
لعب: 90 دقيقة
سجل: هدف
التسديدات: 3
دقة التمريرات: 15 من 16 بنسبة 94%
لمس الكرة: 32
مراوغات: 2 من 3 بنسبة 67%
صراعات أرضية: 4 من 6 بنسبة 67%
صراعات هوائية: 0 من 2
ورفع شريف رصيده إلى تسعة أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم ليصبح ثالث هدافي المسابقة.
ويفصل شريف عن صدارة الهدافين خمسة أهداف، ويتصدر كريستوفر مابولولو هداف الدوري.
نرشح لكم
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق بعد إصابته أمام إنبي.. فحص طبي لـ علي لطفي بهدف +94.. صاروخ محمود حمادة يمنح فاركو فوزا قاتلا على سموحة الأهلي يستأنف الدوري بمواصلة الانتصارات بثنائية في إنبي بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي بهدفه أمام إنبي.. محمد شريف يسجل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري اجتماع ومؤتمر صحفي لمجلس إدارة الزمالك التشكيل - عمرو جمال يقود فاركو.. وأوجولا أساسي في هجوم سموحة